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Как сэкономить на воде больше, чем на кэшбэке с карт — и больше не бояться счетов за коммуналку

3:06
Недвижимость

Вода — один из самых ценных ресурсов на нашей планете, и её рациональное использование важно как для экологии, так и для вашего бюджета. Соблюдая простые рекомендации, вы можете значительно сократить потребление воды в быту.

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

Выявление утечек воды

  • Начните с проверки системы водоснабжения на наличие утечек. Для этого вечером зафиксируйте показания водомера и сравните их с утренними. Если цифры изменились, вероятно, есть утечка, которую следует устранить.

Сокращение времени принятия душа

  • Замена ванны на душ помогает экономить воду, но длительное пребывание под струёй сводит эту экономию на нет. Старайтесь ограничивать время душа, используя, например, песню в качестве таймера: завершите водные процедуры до её окончания. Также рекомендуется выключать воду во время намыливания.

Установка водосберегающих устройств

  • Оснастите краны и душевые лейки аэраторами, которые снижают расход воды без потери комфорта. Установка смесителей с низким потреблением и душевых головок с ограничением потока может сократить расход воды до 50%.

Рациональное использование бытовой техники

  • Запускайте стиральные и посудомоечные машины только при полной загрузке. Это позволит эффективно использовать воду и электроэнергию. Современные модели часто оснащены экономичными режимами, которые потребляют меньше ресурсов.

Сбор и повторное использование воды

  • Собирайте дождевую воду для полива растений или технических нужд. Также можно использовать воду, оставшуюся после мытья овощей, для полива комнатных растений.

Выключение воды при гигиенических процедурах

  • Во время чистки зубов, бритья или мытья посуды не оставляйте воду включённой. Открывайте кран только тогда, когда это необходимо.

Использование современных технологий для полива

  • В саду применяйте системы капельного полива или устройства, реагирующие на уровень влажности почвы. Это позволит сократить расход воды и обеспечить растения необходимым количеством влаги.

Установка сенсорных кранов

  • Сенсорные краны открываются только при поднесении рук, что предотвращает ненужный расход воды. Это особенно полезно на кухне и в ванной комнате.

Использование дождевой воды для бытовых нужд

  • Собранную дождевую воду можно использовать для стирки, полива сада или даже для смыва в туалете. Это не только экономично, но и экологично.

Регулярное обслуживание сантехники

  • Периодически проверяйте состояние кранов, труб и других элементов водопроводной системы. Своевременное устранение неисправностей предотвратит утечки и излишний расход воды.

Внедрение этих простых привычек поможет не только снизить счета за воду, но и внести вклад в сохранение природных ресурсов.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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