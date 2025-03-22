Как сэкономить на воде больше, чем на кэшбэке с карт — и больше не бояться счетов за коммуналку

Замена ванны на душ помогает экономить воду, но длительное пребывание под струёй сводит эту экономию на нет.

Старайтесь ограничивать время душа, используя, например, песню в качестве таймера: завершите водные процедуры до её окончания.

Также рекомендуется выключать воду во время намыливания.