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Из стиральной машины пахнет сыростью? Добавьте это перед стиркой — и результат вас удивит

2:19
Недвижимость

Если после стирки ваша одежда всё ещё выглядит тусклой или пахнет не очень приятно — возможно, дело вовсе не в порошке. Проблема может скрываться в самой стиральной машине. Но есть один простой способ поддерживать её в идеальной чистоте — и всё это без вредных химикатов.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Обычная ошибка, которая портит не только вещи, но и машину

Как отмечает популярная блогер @christyytiktok, многие забывают, что сама стиральная машина тоже нуждается в регулярной чистке. Грязь, остатки порошка, плесень и бактерии со временем накапливаются на внутренних деталях — и всё это сказывается на качестве стирки и запахе вещей.

Уксус — волшебное средство из кухни

По словам экспертов из The Spruce, белый уксус — идеальное средство для глубокой очистки стиральной машины. Секрет в уксусной кислоте: она разрушает минеральные отложения, растворяет остатки моющих средств и дезинфицирует внутренние поверхности.

Кроме того, уксус уничтожает плесень и нейтрализует запахи, выступая натуральным дезодорантом и антисептиком. А ещё после такой чистки вещи будут пахнуть по-настоящему свежо, без искусственных ароматизаторов.

Как применять уксус правильно

Вот как легко провести профилактическую чистку:

  • Один раз в месяц запускайте пустой цикл стирки на высокой температуре.
  • В отсек для моющих средств или прямо в барабан налейте стакан белого уксуса.
  • Дождитесь окончания цикла — и всё!

Результат — не только чистая машина, но и одежда, которая после стирки пахнет по-настоящему свежо.

Важно: не переборщите

Хотя уксус — натуральное и щадящее средство, при слишком частом применении он может повредить резиновые уплотнители. Поэтому не стоит злоупотреблять — раз в месяц будет вполне достаточно для поддержания чистоты.

Иногда лучшее средство — самое простое. Обычный белый уксус способен превратить вашу стиральную машину в источник чистоты и свежести, не требуя усилий и затрат. Добавьте его в свой график ухода за домом — и забудьте о неприятных запахах и неэффективной стирке.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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