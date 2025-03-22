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Детская мечты за копейки: что могут старая коробка, лампа и немного фантазии

2:37
Недвижимость

Хочется обновить детскую без больших трат? Это возможно! Обычная коробка, старая лампа, палки от швабры — всё может превратиться в волшебный декор, если подойти с фантазией. Делимся идеями, как преобразить детскую комнату, не выходя за рамки скромного бюджета.

Детская комната
Фото: https://www.freepik.com
Детская комната

Украшение стен — без малярных работ

Не обязательно перекрашивать стены — даже простой декор способен задать настроение:

  • Светодиодные или бумажные гирлянды: атмосфера праздника гарантирована.
  • Наклейки: животные, звёзды или сказочные сюжеты.
  • Постеры и плакаты: любимые герои + цветной скотч = стильно.
  • Пробковые доски: для рисунков, фото и заметок.
  • Грифельные доски: ребёнок может рисовать прямо на стене!
  • Самоклеящиеся обои: создадут акцентную стену за час.

Игры со светом

Освещение может быть и декоративным, и функциональным. Например:

  • Перекрасить старый абажур в яркий цвет.
  • Превратить гирлянду в светильник в банке или повесить её вдоль стены.
  • Сделать проектор из банки - просто просверлите в ней отверстия в виде звёзд.
  • Повесить над кроватью лампочки или фонарики разной высоты.

Уютный домик своими руками

Необязательно покупать вигвам — достаточно немного ткани и фантазии:

  • Простыни и палки от швабр: готова палатка.
  • Обруч и занавеска: создадут подвесной кокон.
  • Картонные коробки: домик для игр и творчества.

Вторая жизнь старой мебели

Старый комод может стать шедевром:

  • Покрасьте в пастельные цвета, добавьте узоры.
  • Заменитеручкинавинтажные или самодельные.
  • Обновите с помощью самоклеящейся плёнки.
  • Зашейте дверцы тканью или добавьте занавески.
  • Поменяйте ножки на найденные на барахолке - будет как дизайнерская находка!

Хранение — красиво и удобно

Организация — ключ к порядку:

  • Сложите деревянные ящики в модульные полки.
  • Оформите коробки из-под обуви в едином стиле.
  • Сшейте тканевые карманы и повесьте их на штангу.
  • Украсьте жестяные банки краской и наклейками — для мелочей.

Кровать — центр притяжения

Сделайте её сказочной:

  • Добавьте подушки в виде облаков и звёзд.
  • Повесьте балдахин из ткани.
  • Постелите мягкий коврик у изножья.
  • Используйте яркое одеяло как акцент.
  • Поставьте рядом самодельный мобиль из бумаги или дерева.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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