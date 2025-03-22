Детская мечты за копейки: что могут старая коробка, лампа и немного фантазии

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется обновить детскую без больших трат? Это возможно! Обычная коробка, старая лампа, палки от швабры — всё может превратиться в волшебный декор, если подойти с фантазией. Делимся идеями, как преобразить детскую комнату, не выходя за рамки скромного бюджета.

Фото: https://www.freepik.com Детская комната

Украшение стен — без малярных работ

Не обязательно перекрашивать стены — даже простой декор способен задать настроение:

Светодиодные или бумажные гирлянды: атмосфера праздника гарантирована.

атмосфера праздника гарантирована. Наклейки: животные, звёзды или сказочные сюжеты.

животные, звёзды или сказочные сюжеты. Постеры и плакаты: любимые герои + цветной скотч = стильно.

любимые герои + цветной скотч = стильно. Пробковые доски: для рисунков, фото и заметок.

для рисунков, фото и заметок. Грифельные доски: ребёнок может рисовать прямо на стене!

ребёнок может рисовать прямо на стене! Самоклеящиеся обои: создадут акцентную стену за час.

Игры со светом

Освещение может быть и декоративным, и функциональным. Например:

Перекрасить старый абажур в яркий цвет.

в яркий цвет. Превратить гирлянду в светильник в банке или повесить её вдоль стены.

в банке или повесить её вдоль стены. Сделать проектор из банки - просто просверлите в ней отверстия в виде звёзд.

- просто просверлите в ней отверстия в виде звёзд. Повесить над кроватью лампочки или фонарики разной высоты.

Уютный домик своими руками

Необязательно покупать вигвам — достаточно немного ткани и фантазии:

Простыни и палки от швабр: готова палатка.

готова палатка. Обруч и занавеска: создадут подвесной кокон.

создадут подвесной кокон. Картонные коробки: домик для игр и творчества.

Вторая жизнь старой мебели

Старый комод может стать шедевром:

Покрасьте в пастельные цвета , добавьте узоры.

в , добавьте узоры. Заменитеручкинавинтажные или самодельные.

или самодельные. Обновите с помощью самоклеящейся плёнки .

. Зашейте дверцы тканью или добавьте занавески.

или добавьте занавески. Поменяйте ножки на найденные на барахолке - будет как дизайнерская находка!

Хранение — красиво и удобно

Организация — ключ к порядку:

Сложите деревянные ящики в модульные полки.

в модульные полки. Оформите коробки из-под обуви в едином стиле.

в едином стиле. Сшейте тканевые карманы и повесьте их на штангу.

и повесьте их на штангу. Украсьте жестяные банки краской и наклейками — для мелочей.

Кровать — центр притяжения

Сделайте её сказочной:

Добавьте подушки в виде облаков и звёзд .

. Повесьте балдахин из ткани.

из ткани. Постелите мягкий коврик у изножья.

у изножья. Используйте яркое одеяло как акцент.

как акцент. Поставьте рядом самодельный мобиль из бумаги или дерева.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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