Маленькая спальня — не беда: как сотворить интерьерное волшебство из воздуха и пары табуреток с Авито

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже в комнате размером с гардероб можно создать ощущение простора — достаточно использовать грамотные визуальные приёмы. Минимальная площадь спальни по нормам — 9 м², но ощущение тесноты возникает даже при больших цифрах в паспорте помещения. Что делать, если раздвинуть стены невозможно, а уют всё-таки хочется?

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая спальня

Освободите место

Первое правило — избавьтесь от всего лишнего. Беспорядок зрительно сжимает пространство. Чем меньше на виду вещей, тем легче дышится. Прозрачные контейнеры под кроватью помогут упорядочить одежду — и удобно, и визуально чисто.

Откажитесь от тёмных стен

Тёмные оттенки визуально "съедают" пространство. Светлая палитра — главный союзник компактных комнат. Холодный белый — не единственный вариант. Пастельные оттенки (шалфей, небо, пудра) выглядят нежно и создают эффект воздушности.

Добавьте зеркала

Зеркало расширяет пространство, отражая свет и увеличивая глубину. Особенно хорошо работает при размещении напротив окна или вертикально вдоль стены. Два зеркала, обращённые друг к другу, дают почти бесконечную перспективу.

Используйте мебель 2-в-1

Когда каждый сантиметр на счету, многофункциональная мебель — настоящее спасение. Кровати с ящиками, тумбочки с полками, столы, которые складываются — всё это освобождает место и делает комнату более удобной.

Низкая мебель с простыми формами

Чем ниже предмет мебели, тем больше воздуха над ним. Выигрывают модели на тонких ножках и с лаконичным дизайном. Светлое дерево, натуральные материалы, простые формы — визуально облегчённый интерьер смотрится просторнее.

Прозрачные шторы

Плотные портьеры крадут свет и утяжеляют интерьер. А вот полупрозрачные ткани — лен, вуаль — пропускают свет, делая комнату светлее. Особенно эффектно смотрятся шторы до пола: они зрительно увеличивают высоту потолков.

Умное освещение

Один потолочный светильник — не вариант. Лучше использовать несколько источников: точечное освещение, настенные бра, лёгкие подвесы. Разные уровни света визуально "расширяют" комнату и придают ей уют.

Даже крохотная спальня способна "заиграть" новыми гранями, если к её оформлению подойти с фантазией и знанием нужных приёмов.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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