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Уют по квадратным метрам: как жить красиво, когда места — с кулак

2:48
Недвижимость

Маленькая студия — не приговор, а шанс проявить креативность. Особенно актуально это для студентов и молодых специалистов, обустраивающих своё первое жильё. Как сделать так, чтобы 15 квадратных метров стали уютным, удобным и красивым пространством? Мы собрали самые действенные советы.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

Выбирайте многофункциональную мебель

Маленькое пространство требует умного подхода к мебели. Забудьте про габаритные гарнитуры — ваш выбор: 2-в-1 и даже 3-в-1. Складной стол, диван-кровать, комод с выдвижной столешницей, кровать-чердак, встроенные ящики и складные стулья — всё это экономит место, не жертвуя комфортом.

Совет: если потолки позволяют — обратите внимание на кровати-подиумы и откидные конструкции. Они освобождают пространство днём и позволяют полноценно отдыхать ночью.

Зонируйте без перегородок

Студия — это единое пространство, но это не значит, что все функции должны сливаться в одну. Разграничьте зоны грамотно: повесьте плотную штору или используйте стеллаж как перегородку. Можно визуально отделить уголок для сна, не "съедая" полезные метры.

Лайфхак: стеклянные перегородки — идеальное решение для собственников: они разделяют, не затеняя.

Максимум хранения — в каждом сантиметре

Продуманные системы хранения — залог порядка. Задействуйте каждый уголок:

  • Полки над дверьми и под потолком.
  • Крючки за дверью и в санузле.
  • Коробки под кроватью.
  • Кровати и диваны с ящиками.
  • Настенные органайзеры и тканевые подвесные системы.

Ничего лишнего на виду — и в студии становится дышать легче.

Свет и светлые цвета — ваши лучшие друзья

Чтобы маленькое пространство казалось больше, выбирайте светлую палитру: белый, бежевый, пудровый, светло-серый. Зеркала добавят объёма и глубины, а правильное освещение сделает обстановку уютной.

  • Минимализм в декоре: тоже важен. Одна-две картины на стенах, светлые шторы, натуральные ткани и минимум визуального шума.
  • Тёплый светильник у кровати + общее освещение + локальная подсветка (например, над столом): идеальная световая схема для небольшой квартиры.

Даже студия 15 м² может превратиться в современное, стильное и функциональное пространство. Главное — подходить к делу с умом: выбирать универсальную мебель, чётко зонировать помещение, не бояться света и помнить, что уют складывается из деталей. Минимум хаоса — максимум комфорта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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