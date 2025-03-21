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Пыльные шторы — в прошлом: эти решения превратят окна в шедевр

1:48
Недвижимость

Окно в интерьере играет гораздо более значимую роль, чем может показаться на первый взгляд. Оно обеспечивает естественное освещение, поддерживает циркуляцию воздуха и делает пространство более уютным.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Однако, когда дело касается оформления, шторы не всегда являются единственным и лучшим решением. Некоторые предпочитают отказаться от них в пользу более современных и практичных альтернатив, которые сочетают стиль и функциональность.

Одним из самых элегантных решений является использование непрозрачного или пескоструйного стекла, которое обеспечивает приватность, но при этом позволяет свету проникать в помещение. Это идеальный вариант для минималистичных интерьеров.

Более бюджетный способ добиться аналогичного эффекта — специальные клейкие плёнки, которые можно подобрать в разных оттенках.

Практичным и стильным вариантом также становятся встроенные жалюзи в двойном остеклении. Они легко регулируются, не требуют сложного ухода и гармонично вписываются в современный дизайн.

Тем, кто ищет оригинальное решение, подойдут шторы из бисера или сетки. Они пропускают свет, создавая интересную игру теней и цветов, и при этом не накапливают пыль, как традиционные текстильные шторы.

Наконец, тем, кто хочет превратить окно в настоящий арт-объект, стоит обратить внимание на декоративные стеклянные панели. Они не только обеспечивают уединение, но и становятся стильным акцентом в интерьере, создавая атмосферу восточной роскоши или легкой богемности.

Эти современные решения позволяют отказаться от традиционных штор, не жертвуя комфортом и эстетикой.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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