Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Одной из самых распространённых бытовых проблем, особенно в районах с жёсткой водой, является образование известкового налёта. Он появляется повсюду — от чайника и стиральной машины до душевых стекол и, конечно, унитаза.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Со временем налёт прочно оседает на поверхности, оставляя некрасивые жёлтые следы. Чтобы избавиться от этой проблемы, британская эксперт по уборке Джен Нидхэм делится своим проверенным способом.

Многие привыкли использовать уксус и пищевую соду, но, по словам Джен, самый эффективный инструмент — это пемза.

Её пористая текстура позволяет удалять загрязнения, не повреждая фарфор. Чтобы добиться идеального результата, сначала нужно убрать воду со дна унитаза с помощью ёршика, а затем аккуратно потереть налёт пемзой — так он исчезнет без следа.

После очистки Джен рекомендует использовать специальное средство для профилактики появления налёта. По её словам, идеальным решением станет Harpic Power Plus Black, которое действует в десять раз сильнее отбеливателя.

Средство следует наносить ежедневно, чтобы контролировать образование налёта и не допустить его повторного появления, пишет The issue.

Пользователи, попробовавшие этот метод, подтверждают его эффективность. Например, одна из участниц популярного сообщества по уборке поделилась, что столкнулась с запущенным состоянием унитаза в арендованном доме. После нанесения Harpic и получасового ожидания известковый налёт полностью исчез, а регулярное применение помогло предотвратить его возвращение.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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