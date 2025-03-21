Плесень в ванной капитулирует: копеечное средство, которое почистит почерневший силикон

Если силикон в ванной почернел и не поддаётся очистке, скорее всего, были использованы неподходящие средства.
Со временем на нём скапливаются грязь, пыль и влага, что приводит к появлению плесени. Это не только портит внешний вид помещения, но и может быть опасно для здоровья.
Многие чистящие средства не справляются с этой проблемой, но есть простой и эффективный метод, который поможет вернуть силикону первоначальный вид.
Для начала необходимо проветрить помещение. Затем на загрязнённые участки следует обильно нанести белый винный уксус и оставить его минимум на пару часов.
После этого уксус нужно смешать с пищевой содой до образования густой пасты и распределить её по проблемным зонам. Через некоторое время загрязнения следует аккуратно удалить с помощью старой зубной щётки, после чего промыть поверхность влажной губкой и тщательно высушить.
Чтобы избежать повторного появления плесени, важно поддерживать в ванной оптимальный уровень влажности. Для этого рекомендуется регулярно проветривать помещение, насухо вытирать поверхности и при необходимости установить осушитель воздуха.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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