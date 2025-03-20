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Стирайте втрое быстрее: Haier выпустила машинку с тремя барабанами

1:21
Недвижимость

Компания Haier выпустила стиральную машину с необычным дизайном, напоминающим Микки Мауса.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Устройство оснащено тремя барабанами: одним большим для стандартной стирки и двумя маленькими для быстрого освежения одежды или стирки мелких вещей, таких как носки и нижнее белье.

Эта инновация направлена на экономию времени, позволяя одновременно стирать разные типы тканей без риска окрашивания.

Три отдельных барабана имеют собственные программы стирки и моющие средства, но общую систему нагрева воды и рециркуляции.

Основной барабан рассчитан на 10,5 кг белья, а два дополнительных — на 1 кг каждый. Подобная концепция ранее использовалась компанией Hisense, но Haier доработала идею, сделав её ещё более функциональной.

Одним из главных преимуществ новинки является возможность стирать три вида одежды одновременно всего за 22 минуты, что значительно сокращает время и повышает эффективность стирки.

Цена на стиральную машину Haier составляет около 650 евро (около 60 тысяч рублей), но пока она доступна только на китайском рынке. Запуск в других странах пока не планируется.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Haier — китайская компания, производитель бытовой техники. Создана в 1984 году как завод по производству холодильников.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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