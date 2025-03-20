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Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

1:35
Недвижимость

Шторы долгое время были важной частью домашнего декора, помогая создать уют, регулировать освещение и скрывать пространство от посторонних глаз.

Занавески
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Занавески

Однако мода не стоит на месте, и традиционные тканевые занавески уступают место более элегантным и практичным решениям. Если вы хотите обновить интерьер и придать ему актуальный вид, самое время попрощаться со шторами и выбрать современные альтернативы.

Одним из стильных и функциональных вариантов являются раздвижные панели на рельсах. Они не только выполняют защитную функцию, но и придают интерьеру минималистичный и элегантный вид.

Ещё один эффектный способ заменить шторы — декоративные стеклянные панели с узорами. Они создают уникальную игру света и теней, добавляя пространству утончённости и оригинальности.

Если вы ищете бюджетные решения, рассмотрите вариант оформления окон с помощью растений. Горшечные цветы, размещённые у стекла, не только обеспечивают уединение, но и наполняют дом природной свежестью.

Тем, кто предпочитает более классические и надёжные решения, можно обратить внимание на деревянные ставни. Они снова набирают популярность и могут быть выполнены как в натуральных оттенках, так и в пастельных тонах, подходящих под стиль интерьера.

Алюминиевые жалюзи с регулируемыми ламелями — ещё один практичный и долговечный вариант, позволяющий контролировать количество света в помещении.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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