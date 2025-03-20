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Зеркало и ещё 8 деталей: как создать уют в квартире без лишних затрат

1:03
Недвижимость

Хотите обновить интерьер и добавить в него уют, но не готовы к ремонту? Несколько стильных деталей помогут легко изменить атмосферу дома.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Большое зеркало в полный рост сделает пространство визуально шире, а искусственные растения придадут свежести.

Мягкий плед из искусственного меха станет отличным дополнением к семейным вечерам, а набор элегантных бокалов добавит эстетики даже обычному чаепитию.

Венок из эвкалипта украсит входную дверь и станет стильным акцентом. Тканый пуфик не только дополнит интерьер, но и обеспечит дополнительное место для хранения.

Яркая скамья привнесёт свежие оттенки, а самоклеющиеся обои позволят легко обновить стены без сложных работ. Бархатное кресло же станет центром притяжения в комнате, добавив ей уюта и изысканности.

Простые, но продуманные решения помогут создать гармоничную обстановку, в которой приятно находиться каждый день.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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