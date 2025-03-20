Зеркало и ещё 8 деталей: как создать уют в квартире без лишних затрат

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите обновить интерьер и добавить в него уют, но не готовы к ремонту? Несколько стильных деталей помогут легко изменить атмосферу дома.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Зеркало в интерьере

Большое зеркало в полный рост сделает пространство визуально шире, а искусственные растения придадут свежести.

Мягкий плед из искусственного меха станет отличным дополнением к семейным вечерам, а набор элегантных бокалов добавит эстетики даже обычному чаепитию.

Венок из эвкалипта украсит входную дверь и станет стильным акцентом. Тканый пуфик не только дополнит интерьер, но и обеспечит дополнительное место для хранения.

Яркая скамья привнесёт свежие оттенки, а самоклеющиеся обои позволят легко обновить стены без сложных работ. Бархатное кресло же станет центром притяжения в комнате, добавив ей уюта и изысканности.

Простые, но продуманные решения помогут создать гармоничную обстановку, в которой приятно находиться каждый день.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.