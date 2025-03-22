Рассадник заразы: 5 самых грязных мест в вашей спальне, о которых вы даже не догадывались

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Спальня часто кажется нам чистой и ухоженной, но это лишь иллюзия. На самом деле в ней могут скрываться микробы и грязь, которые незаметны невооружённым глазом. В этой статье мы расскажем о самых грязных местах в спальне и о том, как правильно их чистить.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Спальня — это место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Здесь важно поддерживать чистоту и порядок, чтобы сон был крепким и здоровым. Однако многие забывают о том, что даже в спальне могут накапливаться микробы и грязь, напоминает венгерское издание Divany.

1. Матрас

Матрас — это самое грязное место в спальне. Мы спим на нём каждый день, и на нём скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот, кожное сало и другие загрязнения. Всё это создаёт благоприятную среду для размножения пылевых клещей и бактерий.

Чтобы матрас оставался чистым, его нужно регулярно пылесосить и проветривать. Специалисты рекомендуют проводить уборку не реже одного раза в 3 месяца. Если у вас есть домашние животные или аллергия, то уборку нужно делать чаще — раз в месяц.

Также важно регулярно стирать простыни, наволочки и пододеяльники. Это поможет предотвратить попадание грязи на матрас.

Для чистки матраса можно использовать специальные средства или пароочиститель. Если у вас нет возможности постирать матрас в стиральной машине, то можно воспользоваться услугами химчистки.

2. Пространство под кроватью

Пространство под кроватью часто остаётся без внимания. Однако там может скапливаться пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Кроме того, под кроватью могут прятаться потерянные вещи, которые могут быть очень дорогими.

Чтобы убрать под кроватью, нужно её отодвинуть и пропылесосить. Если зазор между полом и дном кровати небольшой, то можно воспользоваться щёткой или влажной тряпкой.

Также стоит проверить пространство под кроватью на наличие ненужных вещей. Если там лежат коробки, пакеты или одежда, то их нужно убрать.

3. Прикроватные тумбочки

Прикроватные тумбочки — это место, где мы храним телефоны, книги, косметику и другие предметы. На них скапливается пыль, крошки и пролитые жидкости. Кроме того, на тумбочках могут размножаться бактерии из-за близости к кровати.

Чтобы тумбочки оставались чистыми, их нужно протирать влажной тряпкой каждую неделю. Раз в месяц рекомендуется проводить более тщательную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также стоит перебрать содержимое тумбочек и убрать ненужные вещи.

4. Подушки

Подушки тоже нуждаются в регулярной чистке. На них скапливаются пыль, пот, кожное сало и пылевые клещи. Всё это может вызвать аллергию и неприятный запах.

Наволочки нужно стирать каждую неделю, а подушки — раз в 3-6 месяцев. Если вы сильно потеете или страдаете аллергией, то подушки нужно чистить чаще — раз в 3 месяца.

5. Ручки и выключатели

Ручки дверей и выключатели — это предметы, которые мы трогаем чаще всего. Однако на них скапливается много микробов. Со временем на них может образоваться жирный слой, который станет питательной средой для бактерий.

Чтобы ручки и выключатели оставались чистыми, их нужно протирать влажной тряпкой с мягким мылом или средством для мытья посуды раз в 1-2 недели. Это поможет предотвратить распространение микробов и сохранить здоровье.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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