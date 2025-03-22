Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смотрите, что вытворяет: Малышева ошарашена экстремальным методом омоложения Павла Дурова
4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет
Загадка Пороховой башни: почему символом Праги перестраивали так много раз
Одна ошибка, и ваш урожай пропал! Как правильно прореживать морковь и свёклу
Мертвый город оживает: в Сахаре найдены руины, меняющие представление об истории
Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь
Не покупайте, но не жгите! Илон Маск обратился к противникам Tesla
Поставка военной помощи Украине из США официально возобновилась
Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому

Рассадник заразы: 5 самых грязных мест в вашей спальне, о которых вы даже не догадывались

3:51
Недвижимость

Спальня часто кажется нам чистой и ухоженной, но это лишь иллюзия. На самом деле в ней могут скрываться микробы и грязь, которые незаметны невооружённым глазом. В этой статье мы расскажем о самых грязных местах в спальне и о том, как правильно их чистить.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Спальня — это место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Здесь важно поддерживать чистоту и порядок, чтобы сон был крепким и здоровым. Однако многие забывают о том, что даже в спальне могут накапливаться микробы и грязь, напоминает венгерское издание Divany.

1. Матрас

  • Матрас — это самое грязное место в спальне. Мы спим на нём каждый день, и на нём скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот, кожное сало и другие загрязнения. Всё это создаёт благоприятную среду для размножения пылевых клещей и бактерий.
  • Чтобы матрас оставался чистым, его нужно регулярно пылесосить и проветривать. Специалисты рекомендуют проводить уборку не реже одного раза в 3 месяца. Если у вас есть домашние животные или аллергия, то уборку нужно делать чаще — раз в месяц.
  • Также важно регулярно стирать простыни, наволочки и пододеяльники. Это поможет предотвратить попадание грязи на матрас.
  • Для чистки матраса можно использовать специальные средства или пароочиститель. Если у вас нет возможности постирать матрас в стиральной машине, то можно воспользоваться услугами химчистки.

2. Пространство под кроватью

  • Пространство под кроватью часто остаётся без внимания. Однако там может скапливаться пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Кроме того, под кроватью могут прятаться потерянные вещи, которые могут быть очень дорогими.
  • Чтобы убрать под кроватью, нужно её отодвинуть и пропылесосить. Если зазор между полом и дном кровати небольшой, то можно воспользоваться щёткой или влажной тряпкой.
  • Также стоит проверить пространство под кроватью на наличие ненужных вещей. Если там лежат коробки, пакеты или одежда, то их нужно убрать.

3. Прикроватные тумбочки

  • Прикроватные тумбочки — это место, где мы храним телефоны, книги, косметику и другие предметы. На них скапливается пыль, крошки и пролитые жидкости. Кроме того, на тумбочках могут размножаться бактерии из-за близости к кровати.
  • Чтобы тумбочки оставались чистыми, их нужно протирать влажной тряпкой каждую неделю. Раз в месяц рекомендуется проводить более тщательную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также стоит перебрать содержимое тумбочек и убрать ненужные вещи.

4. Подушки

  • Подушки тоже нуждаются в регулярной чистке. На них скапливаются пыль, пот, кожное сало и пылевые клещи. Всё это может вызвать аллергию и неприятный запах.
  • Наволочки нужно стирать каждую неделю, а подушки — раз в 3-6 месяцев. Если вы сильно потеете или страдаете аллергией, то подушки нужно чистить чаще — раз в 3 месяца.

5. Ручки и выключатели

  • Ручки дверей и выключатели — это предметы, которые мы трогаем чаще всего. Однако на них скапливается много микробов. Со временем на них может образоваться жирный слой, который станет питательной средой для бактерий.
  • Чтобы ручки и выключатели оставались чистыми, их нужно протирать влажной тряпкой с мягким мылом или средством для мытья посуды раз в 1-2 недели. Это поможет предотвратить распространение микробов и сохранить здоровье.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Недвижимость
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
4 тренировки в неделю: фитнес-гуру раскрыл секрет идеальной фигуры после 40 лет
Загадка Пороховой башни: почему символом Праги перестраивали так много раз
Одна ошибка, и ваш урожай пропал! Как правильно прореживать морковь и свёклу
Мертвый город оживает: в Сахаре найдены руины, меняющие представление об истории
Что тревожит вашего питомца — и почему вы об этом не догадываетесь
Не покупайте, но не жгите! Илон Маск обратился к противникам Tesla
Поставка военной помощи Украине из США официально возобновилась
Рассадник заразы: 5 самых грязных мест в вашей спальне, о которых вы даже не догадывались
Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому
Режимы АКПП, о которых забывают даже опытные водители — но они могут выручить вас на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.