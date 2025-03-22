Эти цифры вас шокируют: сколько россиян не могут купить квартиру

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство опрошенных россиян (75%) не могут позволить себе приобрести квартиру. Это следует из данных опроса, проведенного Level Group.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Тем не менее, 10% респондентов выразили намерение приобрести жилье, а 44% родителей отметили необходимость улучшения жилищных условий.

Многодетные семьи рассказали, при каком уровне дохода они бы рассматривали возможность взять квартиру в ипотеку под 6%. 40% респондентов считают, что для этого их семейный бюджет должен составлять от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, 36% назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а каждый четвертый (25%) не готов оформить ипотеку при доходе ниже 500 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает Газета.Ru.

По данным на 2023 год, средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в новостройке комфорт-класса в Москве составляет 377 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по семейной ипотеке на кредит в 12 миллионов рублей на 30 лет под 6% составит примерно 72 тысячи рублей. Для одобрения ипотеки семейный доход должен быть как минимум вдвое выше ежемесячного платежа, то есть от 145 тысяч рублей. Шансы на одобрение можно повысить, привлекая созаемщиков, таких как супруг или родственники.

На вопросы аналитиков ответили более 1300 россиян.

На текущий момент базовые ставки по ипотеке на новостройки стартуют от 28,8% годовых, а полная стоимость кредита, включая комиссии, может быть равной 38,19%. Ставки по ипотеке на вторичное жилье также начинаются от 28,8% годовых.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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