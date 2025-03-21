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Весенний декор, который может вам навредить: растения, приманивающие клопов

2:25
Недвижимость

С приходом весны многие украшают дома и сады растениями, не подозревая, что некоторые из них могут стать приманкой для клопов. Эти вредители проникают в жилые помещения, вызывают дискомфорт и могут стать источником аллергий или даже переносчиками заболеваний.

девушка с цветами
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
девушка с цветами

Разберемся, какие растения лучше не покупать и не выращивать этой весной, чтобы избежать нашествия нежелательных насекомых.

Почему весной появляется больше клопов

Тёплая погода — идеальные условия для размножения клопов. Они находят укрытия в растениях, а затем легко попадают в дом. Самая распространённая ошибка — покупка декоративных растений, которые являются естественной средой обитания клопов.

Растения, которые привлекают клопов

Подсолнечник

  • Яркие и солнечные цветы не только украшают участок, но и привлекают насекомых, включая клопов. Их крупные соцветия служат укрытием для вредителей, а тёплый стебель — идеальным местом для откладывания яиц.

Ромашка

  • Милые белые цветы на самом деле притягивают клопов. Они находят убежище в густой листве, особенно в ночное время. Если у вас есть ромашка в доме или на участке, внимательно следите за её состоянием.

Одуванчики

  • Хотя одуванчики чаще растут в природе, они легко проникают в сады и клумбы, а затем становятся переносчиками клопов. Насекомые могут спрятаться в их корнях или листьях и случайно попасть в ваш дом.

Как защитить дом от клопов

  • Откажитесь от проблемных растений: если в доме уже есть подсолнечники, ромашки или одуванчики, лучше ограничить их распространение.
  • Проверяйте растения перед покупкой: осматривайте листву и грунт на предмет вредителей.
  • Используйте натуральные репелленты: эфирные масла мяты, лаванды или розмарина помогают отпугивать клопов.
  • Ставьте барьерные растения: лаванда, базилик и хризантемы обладают естественными инсектицидными свойствами.

Весна — отличное время для озеленения дома, но важно избегать растений, которые могут привлечь клопов. Если не хотите столкнуться с неожиданным нашествием насекомых, осторожнее выбирайте цветы и зелень для своего интерьера и сада.

Уточнения

Рома́шка апте́чная или Ромашка лека́рственная, или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla), — однолетнее травянистое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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