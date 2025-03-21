Весенний декор, который может вам навредить: растения, приманивающие клопов

С приходом весны многие украшают дома и сады растениями, не подозревая, что некоторые из них могут стать приманкой для клопов. Эти вредители проникают в жилые помещения, вызывают дискомфорт и могут стать источником аллергий или даже переносчиками заболеваний.
Разберемся, какие растения лучше не покупать и не выращивать этой весной, чтобы избежать нашествия нежелательных насекомых.
Тёплая погода — идеальные условия для размножения клопов. Они находят укрытия в растениях, а затем легко попадают в дом. Самая распространённая ошибка — покупка декоративных растений, которые являются естественной средой обитания клопов.
Весна — отличное время для озеленения дома, но важно избегать растений, которые могут привлечь клопов. Если не хотите столкнуться с неожиданным нашествием насекомых, осторожнее выбирайте цветы и зелень для своего интерьера и сада.
Рома́шка апте́чная или Ромашка лека́рственная, или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla), — однолетнее травянистое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода.
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