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Лайфхак для экономных: как кофейная гуща поможет отмыть даже самые стойкие пятна

2:12
Недвижимость

Вы привыкли начинать день с чашки кофе? А знаете ли вы, что кофейная гуща может быть полезна не только в напитке, но и в уборке? Добавьте в нее немного уксуса — и получите мощное натуральное чистящее средство, которое справится даже с самыми стойкими загрязнениями.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Почему уксус и кофе — идеальное сочетание

На первый взгляд, идея добавить уксус в кофе звучит странно. Однако этот дуэт идеально подходит для натуральной уборки:

  • Кофейная гуща: натуральный абразив, который помогает удалить пятна и налет.
  • Уксус: эффективный дезинфицирующий и обезжиривающий компонент.

Комбинируя эти два ингредиента, вы получите бюджетное и безопасное чистящее средство, которое можно использовать на кухне, в ванной и даже для чистки столовых приборов.

Как сделать чистящую пасту из кофе и уксуса

Вам понадобятся

  • 5 ст. л. кофейной гущи.
  • 5 ст. л. соли.
  • 5 ст. л. средства для мытья посуды.
  • &frac12 стакана уксуса.

Процесс:

  • Смешайте все ингредиенты в небольшой миске до получения густой пасты.
  • Нанесите средство на губку или ткань.
  • Аккуратно вотрите в загрязненную поверхность.
  • Смойте теплой водой и протрите насухо.

Где можно использовать пасту

  • Удаление налета от чая и кофе с кружек и чайников.
  • Чистка раковин и сантехники от известкового налета.
  • Отмывание сковородок и кастрюль от жира и пригоревших пятен.
  • Полировка металлических поверхностей, включая краны и столовые приборы.

Бонус: кофе оставляет приятный аромат, а уксус устраняет неприятные запахи, делая вашу кухню чище и свежее.

Заключение

Не выбрасывайте кофейную гущу — она может стать вашим лучшим помощником в уборке! Смешайте ее с уксусом и солью, и получите бюджетное, эффективное и экологичное чистящее средство, которое работает не хуже магазинных аналогов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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