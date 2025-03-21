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Больше, чем просто пристройка: как флигель может изменить ваш дом

2:33
Недвижимость

Флигель — слово, знакомое любителям классической литературы. Его можно встретить в описаниях дворянских усадеб, уютных уголков старых поместий, но мало кто знает, что такие пристройки до сих пор востребованы. Просто теперь их называют иначе.

флигель
Фото: https://commons.wikimedia.org by Panther, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
флигель

Что такое флигель

Флигель — это небольшое здание или пристройка, расположенная рядом с основным домом и имеющая отдельный вход. Первоначально их строили для размещения гостей, слуг или хозяйственных нужд. Сегодня функциональность флигелей значительно расширилась: они могут служить гаражами, мастерскими, гостевыми домиками или даже творческими студиями.

Историческая справка

Архитектурный стиль флигелей варьировался в зависимости от эпохи — от барокко и классицизма до модерна. В российских усадьбах XVIII-XIX веков такие строения были неотъемлемой частью комплекса, о чем рассказывает архитектор Глеб Киренков, основатель NDA design studio. В те времена флигели служили пристанищем для управляющих, гувернеров, слуг и даже пожилых родственников. Некоторые флигели превращались в кухни, оранжереи или бани.

Современные флигели: зачем они нужны

Сегодня такие постройки снова набирают популярность. Владельцы загородных участков находят для них множество применений:

  • Хозяйственное помещение. Отличный вариант для хранения инвентаря, инструментов и сезонных вещей. Второй этаж можно использовать как место отдыха или даже бильярдную.
  • Гостевой дом. Если хочется принимать гостей с комфортом, стоит предусмотреть отопление, санузел и кухню.
  • Гараж + жилая зона. Первый этаж — для автомобиля, второй — для проживания. Удобный и функциональный вариант.
  • Мастерская или кабинет. Идеальное место для уединенной работы или творчества.
  • Зимний сад. Популярное решение с панорамным остеклением, создающее уютное пространство для отдыха в любое время года.

Итог

Флигели возвращаются, но уже в новом формате. Они становятся не просто вспомогательными постройками, а полноценными пространствами для жизни и отдыха. И пусть слово "флигель" звучит немного старомодно, его суть остается актуальной и сегодня.

Уточнения

Фли́гель (от нем. Flügel, основное значение — крыло, боковая пристройка) — вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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