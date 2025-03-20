Вместо тепла – сырость и грибок: как избежать худшего сценария при утеплении дома

Утепление дома — важный шаг к снижению теплопотерь и повышению энергоэффективности. Однако иногда после установки теплоизоляции владельцы сталкиваются с появлением плесени на стенах. Почему так происходит, если утепление должно предотвращать проблемы с влагой? Разбираемся в основных причинах и способах предотвращения.
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень
Основные причины появления плесени
Ошибки при монтаже утеплителя
Если утепление выполнено неправильно, могут появиться тепловые мосты — участки, где холод проникает внутрь, вызывая конденсацию влаги. Это создает идеальные условия для роста плесени.
Недостаточная вентиляция
После утепления естественный воздухообмен в доме может снизиться. В результате влага от готовки, душа и дыхания остается в помещении, провоцируя рост грибка.
Проникновение воды через утеплитель
Если гидроизоляция выполнена плохо, дождевая вода может проникать в стены, создавая сырость.
Использование недышащих материалов
Некоторые утеплители блокируют естественное испарение влаги. Это приводит к ее скоплению в стенах, что со временем становится причиной плесени.
Как предотвратить появление плесени
Грамотный монтаж утепления: утепление должно выполнять только специалисты, учитывая правильную вентиляцию и избегая тепловых мостов.
Установка вентиляции: механическая вентиляция или вентиляционные клапаны помогут контролировать уровень влажности.
Выбор воздухопроницаемых материалов: натуральные утеплители (например, минеральная вата или пористые штукатурки) помогут стенам "дышать".
Регулярное техническое обслуживание: проверяйте целостность утеплителя и следите за влажностью в доме.
Уточнения
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.