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Вместо тепла – сырость и грибок: как избежать худшего сценария при утеплении дома

1:51
Недвижимость

Утепление дома — важный шаг к снижению теплопотерь и повышению энергоэффективности. Однако иногда после установки теплоизоляции владельцы сталкиваются с появлением плесени на стенах. Почему так происходит, если утепление должно предотвращать проблемы с влагой? Разбираемся в основных причинах и способах предотвращения.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Основные причины появления плесени

Ошибки при монтаже утеплителя

  • Если утепление выполнено неправильно, могут появиться тепловые мосты — участки, где холод проникает внутрь, вызывая конденсацию влаги. Это создает идеальные условия для роста плесени.

Недостаточная вентиляция

  • После утепления естественный воздухообмен в доме может снизиться. В результате влага от готовки, душа и дыхания остается в помещении, провоцируя рост грибка.

Проникновение воды через утеплитель

  • Если гидроизоляция выполнена плохо, дождевая вода может проникать в стены, создавая сырость.

Использование недышащих материалов

  • Некоторые утеплители блокируют естественное испарение влаги. Это приводит к ее скоплению в стенах, что со временем становится причиной плесени.

Как предотвратить появление плесени

  • Грамотный монтаж утепления: утепление должно выполнять только специалисты, учитывая правильную вентиляцию и избегая тепловых мостов.
  • Установка вентиляции: механическая вентиляция или вентиляционные клапаны помогут контролировать уровень влажности.
  • Выбор воздухопроницаемых материалов: натуральные утеплители (например, минеральная вата или пористые штукатурки) помогут стенам "дышать".
  • Регулярное техническое обслуживание: проверяйте целостность утеплителя и следите за влажностью в доме.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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