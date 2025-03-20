Вместо тепла – сырость и грибок: как избежать худшего сценария при утеплении дома

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Утепление дома — важный шаг к снижению теплопотерь и повышению энергоэффективности. Однако иногда после установки теплоизоляции владельцы сталкиваются с появлением плесени на стенах. Почему так происходит, если утепление должно предотвращать проблемы с влагой? Разбираемся в основных причинах и способах предотвращения.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Основные причины появления плесени

Ошибки при монтаже утеплителя

Если утепление выполнено неправильно, могут появиться тепловые мосты — участки, где холод проникает внутрь, вызывая конденсацию влаги. Это создает идеальные условия для роста плесени.

Недостаточная вентиляция

После утепления естественный воздухообмен в доме может снизиться. В результате влага от готовки, душа и дыхания остается в помещении, провоцируя рост грибка.

Проникновение воды через утеплитель

Если гидроизоляция выполнена плохо, дождевая вода может проникать в стены, создавая сырость.

Использование недышащих материалов

Некоторые утеплители блокируют естественное испарение влаги. Это приводит к ее скоплению в стенах, что со временем становится причиной плесени.

Как предотвратить появление плесени

Грамотный монтаж утепления: утепление должно выполнять только специалисты, учитывая правильную вентиляцию и избегая тепловых мостов.

утепление должно выполнять только специалисты, учитывая правильную вентиляцию и избегая тепловых мостов. Установка вентиляции: механическая вентиляция или вентиляционные клапаны помогут контролировать уровень влажности.

механическая вентиляция или вентиляционные клапаны помогут контролировать уровень влажности. Выбор воздухопроницаемых материалов: натуральные утеплители (например, минеральная вата или пористые штукатурки) помогут стенам "дышать".

натуральные утеплители (например, минеральная вата или пористые штукатурки) помогут стенам "дышать". Регулярное техническое обслуживание: проверяйте целостность утеплителя и следите за влажностью в доме.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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