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Старой коробке — новую жизнь: гениальная идея для хранения мелочей

2:16
Недвижимость

Не спешите выбрасывать пустую коробку из-под обуви! С небольшими усилиями и минимальными затратами ее можно превратить в элегантный винтажный органайзер, который идеально впишется в интерьер вашего шкафа или рабочего стола.

Пустая коробка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пустая коробка

Что потребуется

  • Одна коробка из-под обуви.
  • Деревянные палочки (можно использовать шпажки или тонкие дощечки).
  • Лак для дерева.
  • Клеевой пистолет.
  • Декоративная ткань для внутренней отделки.
  • Нескользящие резиновые накладки (по желанию).

Пошаговая инструкция

Подготовка деревянных палочек

  • Прежде чем приклеивать палочки, покройте их лаком. Это придаст изделию стильный деревенский вид и защитит древесину от повреждений.

Оклеивание коробки

  • Используя клеевой пистолет, аккуратно приклейте палочки к внешним стенкам коробки, полностью закрывая картон. Это создаст прочный и эстетичный каркас.

Внутреннее оформление

  • Для более изысканного вида выстелите внутреннюю часть коробки тканью. Это сделает органайзер более прочным и приятным в использовании. Убедитесь, что края ткани надежно зафиксированы.

Завершающий штрих

Крышку коробки также обклейте палочками, чтобы дизайн был цельным. Для дополнительной устойчивости можно прикрепить резиновые накладки на углы — это предотвратит скольжение по полке.

Готовый результат

  • Такой органайзер не только удобен, но и станет стильным элементом интерьера. Он идеально подходит для хранения бумаг, аксессуаров, косметики или мелочей.

Другие идеи переработки

Если у вас остались ненужные материалы, попробуйте создать что-то полезное!

Стеклянные банки — подставки для специй

Обычные банки легко превратить в стильные контейнеры для специй:

  • Очистите их и высушите.
  • Покрасьте или наклейте этикетки.
  • Используйте перфорированные крышки или пробковые заглушки.
  • Храните их на подносе или подвесьте на стержень с крючками.

Этот простой лайфхак поможет навести порядок на кухне и сэкономить деньги на покупке новых контейнеров.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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