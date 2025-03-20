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Обычная краска, но с вау-эффектом: какие цвета делают интерьер дороже

3:18
Недвижимость

Весна — время обновления, и многие домовладельцы рассматривают смену цветовой гаммы как доступный способ освежить интерьер. Дизайнеры утверждают, что правильный оттенок стен способен не только визуально улучшить пространство, но и придать ему более дорогой и стильный вид.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by wuttichai1983 is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Оттенки роскоши: какие цвета выбрать

Основательница бренда экологичных красок Victory Colours Виктория Ярдли, отмечает, что в 2025 году ключевыми трендами в оформлении интерьеров стали теплые нейтральные оттенки. Среди них:

  • Кремово-бежевые
  • Теплые серо-коричневые
  • Мягкие серо-бежевые

Эти цвета создают элегантный фон, который делает любое пространство уютным и стильным. Они легко сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и лен, а также гармонируют с разными стилями — от скандинавского минимализма до классического шика.

"Эти оттенки обладают сдержанной элегантностью, создавая атмосферу целостности и продуманности в доме", — отмечает Виктория.

Почему теплые нейтральные цвета выглядят дорого

Секрет их популярности кроется в способности делать интерьер визуально более просторным и дорогим. Светлые, приглушенные оттенки обеспечивают плавный переход между комнатами, создавая эффект продуманного и гармоничного пространства.

Дизайнеры элитных интерьеров давно используют этот прием, а в последние годы его переняли и знаменитости. Так, Молли-Мэй Хейг оформила свой дом в теплых бежевых и серо-бежевых тонах, придав ему элегантную минималистичную эстетику. А Стейси Соломон в своих интерьерах использует мягкие нейтральные оттенки, создавая уют и комфорт.

Какая отделка усиливает эффект дороговизны?

Представительница бренда красок Thorndown КэролайнТорнборо, советует уделять внимание не только цвету, но и типу покрытия.

  • Матовая или полуматовая (яичная скорлупа) отделка: придает стенам бархатистую текстуру, скрывает неровности и делает поверхность более элегантной.
  • Игра с фактурами: комбинирование разных материалов добавляет интерьеру объем и глубину. Например, мягкие нейтральные стены прекрасно смотрятся в сочетании с бархатными подушками, льняными шторами или шерстяным ковром.
  • Слоистые оттенки одного цвета: использование разных тонов бежевого и серо-бежевого делает интерьер динамичным, но при этом сохраняет его сдержанность.

Как создать стильный интерьер с минимальными затратами

Если бюджет на ремонт ограничен, но хочется придать дому более утонченный вид, дизайнеры советуют:

  • Заменить яркие или холодные оттенки стен на теплые нейтральные.
  • Добавить несколько текстильных элементов из натуральных тканей.
  • Использовать светлую, матовую отделку для визуального увеличения пространства.
  • Сделать плавные цветовые переходы между комнатами.

Эти простые решения помогут создать ощущение продуманного и стильного интерьера без значительных финансовых вложений.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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