Обычная краска, но с вау-эффектом: какие цвета делают интерьер дороже

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — время обновления, и многие домовладельцы рассматривают смену цветовой гаммы как доступный способ освежить интерьер. Дизайнеры утверждают, что правильный оттенок стен способен не только визуально улучшить пространство, но и придать ему более дорогой и стильный вид.

Фото: Designed by Freepik by wuttichai1983 is licensed under Public domian Интерьер квартиры

Оттенки роскоши: какие цвета выбрать

Основательница бренда экологичных красок Victory Colours Виктория Ярдли, отмечает, что в 2025 году ключевыми трендами в оформлении интерьеров стали теплые нейтральные оттенки. Среди них:

Кремово-бежевые

Теплые серо-коричневые

Мягкие серо-бежевые

Эти цвета создают элегантный фон, который делает любое пространство уютным и стильным. Они легко сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и лен, а также гармонируют с разными стилями — от скандинавского минимализма до классического шика.

"Эти оттенки обладают сдержанной элегантностью, создавая атмосферу целостности и продуманности в доме", — отмечает Виктория.

Почему теплые нейтральные цвета выглядят дорого

Секрет их популярности кроется в способности делать интерьер визуально более просторным и дорогим. Светлые, приглушенные оттенки обеспечивают плавный переход между комнатами, создавая эффект продуманного и гармоничного пространства.

Дизайнеры элитных интерьеров давно используют этот прием, а в последние годы его переняли и знаменитости. Так, Молли-Мэй Хейг оформила свой дом в теплых бежевых и серо-бежевых тонах, придав ему элегантную минималистичную эстетику. А Стейси Соломон в своих интерьерах использует мягкие нейтральные оттенки, создавая уют и комфорт.

Какая отделка усиливает эффект дороговизны?

Представительница бренда красок Thorndown КэролайнТорнборо, советует уделять внимание не только цвету, но и типу покрытия.

Матовая или полуматовая (яичная скорлупа) отделка: придает стенам бархатистую текстуру, скрывает неровности и делает поверхность более элегантной.

придает стенам бархатистую текстуру, скрывает неровности и делает поверхность более элегантной. Игра с фактурами: комбинирование разных материалов добавляет интерьеру объем и глубину. Например, мягкие нейтральные стены прекрасно смотрятся в сочетании с бархатными подушками, льняными шторами или шерстяным ковром.

комбинирование разных материалов добавляет интерьеру объем и глубину. Например, мягкие нейтральные стены прекрасно смотрятся в сочетании с бархатными подушками, льняными шторами или шерстяным ковром. Слоистые оттенки одного цвета: использование разных тонов бежевого и серо-бежевого делает интерьер динамичным, но при этом сохраняет его сдержанность.

Как создать стильный интерьер с минимальными затратами

Если бюджет на ремонт ограничен, но хочется придать дому более утонченный вид, дизайнеры советуют:

Заменить яркие или холодные оттенки стен на теплые нейтральные.

Добавить несколько текстильных элементов из натуральных тканей.

Использовать светлую, матовую отделку для визуального увеличения пространства.

Сделать плавные цветовые переходы между комнатами.

Эти простые решения помогут создать ощущение продуманного и стильного интерьера без значительных финансовых вложений.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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