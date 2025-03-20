Обычная краска, но с вау-эффектом: какие цвета делают интерьер дороже

Весна — время обновления, и многие домовладельцы рассматривают смену цветовой гаммы как доступный способ освежить интерьер. Дизайнеры утверждают, что правильный оттенок стен способен не только визуально улучшить пространство, но и придать ему более дорогой и стильный вид.
Основательница бренда экологичных красок Victory Colours Виктория Ярдли, отмечает, что в 2025 году ключевыми трендами в оформлении интерьеров стали теплые нейтральные оттенки. Среди них:
Эти цвета создают элегантный фон, который делает любое пространство уютным и стильным. Они легко сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и лен, а также гармонируют с разными стилями — от скандинавского минимализма до классического шика.
"Эти оттенки обладают сдержанной элегантностью, создавая атмосферу целостности и продуманности в доме", — отмечает Виктория.
Секрет их популярности кроется в способности делать интерьер визуально более просторным и дорогим. Светлые, приглушенные оттенки обеспечивают плавный переход между комнатами, создавая эффект продуманного и гармоничного пространства.
Дизайнеры элитных интерьеров давно используют этот прием, а в последние годы его переняли и знаменитости. Так, Молли-Мэй Хейг оформила свой дом в теплых бежевых и серо-бежевых тонах, придав ему элегантную минималистичную эстетику. А Стейси Соломон в своих интерьерах использует мягкие нейтральные оттенки, создавая уют и комфорт.
Представительница бренда красок Thorndown КэролайнТорнборо, советует уделять внимание не только цвету, но и типу покрытия.
Если бюджет на ремонт ограничен, но хочется придать дому более утонченный вид, дизайнеры советуют:
Эти простые решения помогут создать ощущение продуманного и стильного интерьера без значительных финансовых вложений.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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