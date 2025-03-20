Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам нравится переработка отходов и рукоделие, то этот проект вам точно подойдет! Используя всего две деревянные доски и обычную банку, вы сможете создать оригинальное украшение, которое не только украсит интерьер, но и вдохнет новую жизнь в ненужные материалы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain консервные банки

Это отличная идея для тех, кто ищет экологичные и доступные решения для декора. Контраст между натуральным деревом и металлической банкой придаст изделию современный стиль в духе хендмейд.

Материалы

1 банка (желательно стеклянная или металлическая).

(желательно стеклянная или металлическая). 3 деревянные доски.

Гвозди без шляпок.

Меловая краска.

Акриловая краска.

Декоративные листы Folex.

Универсальный клей

Пошаговая инструкция

Подготовка дерева

Отмерьте ширину двух досок на третьей. Разрежьте дерево лобзиком, затем отшлифуйте края, чтобы убрать занозы.

Сборка конструкции

Соедините доски сзади, прибив их гвоздями без шляпок. Это обеспечит устойчивость и надежность.

Покраска и декор

Покрасьте дерево меловой краской, затем украсьте его листами Folex, приклеив их универсальным клеем. Дайте полностью высохнуть.

Обработка банки

Окрасьте банку меловой краской (лучше губкой для равномерного покрытия). После высыхания покройте акриловой краской, чтобы создать текстурный эффект.

Роспись

Добавьте на банку ручную роспись акриловыми красками, чтобы сделать ее уникальной.

Финальные штрихи

Нанесите акриловые пятна по краям дерева для винтажного эффекта.

Сборка

Прикрутите банку к деревянной основе — и декоративный предмет готов!

Где использовать

Горшок для суккулента.

Органайзер для кистей, ручек.

Подсвечник или фонарь.

Декоративный элемент для полки.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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