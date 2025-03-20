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Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой

2:00
Недвижимость

Если вам нравится переработка отходов и рукоделие, то этот проект вам точно подойдет! Используя всего две деревянные доски и обычную банку, вы сможете создать оригинальное украшение, которое не только украсит интерьер, но и вдохнет новую жизнь в ненужные материалы.

консервные банки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервные банки

Это отличная идея для тех, кто ищет экологичные и доступные решения для декора. Контраст между натуральным деревом и металлической банкой придаст изделию современный стиль в духе хендмейд.

Материалы

  • 1 банка (желательно стеклянная или металлическая).
  • 3 деревянные доски.
  • Гвозди без шляпок.
  • Меловая краска.
  • Акриловая краска.
  • Декоративные листы Folex.
  • Универсальный клей

Пошаговая инструкция

Подготовка дерева

  • Отмерьте ширину двух досок на третьей. Разрежьте дерево лобзиком, затем отшлифуйте края, чтобы убрать занозы.

Сборка конструкции

  • Соедините доски сзади, прибив их гвоздями без шляпок. Это обеспечит устойчивость и надежность.

Покраска и декор

  • Покрасьте дерево меловой краской, затем украсьте его листами Folex, приклеив их универсальным клеем. Дайте полностью высохнуть.

Обработка банки

  • Окрасьте банку меловой краской (лучше губкой для равномерного покрытия). После высыхания покройте акриловой краской, чтобы создать текстурный эффект.

Роспись

  • Добавьте на банку ручную роспись акриловыми красками, чтобы сделать ее уникальной.

Финальные штрихи

  • Нанесите акриловые пятна по краям дерева для винтажного эффекта.

Сборка

  • Прикрутите банку к деревянной основе — и декоративный предмет готов!

Где использовать

  • Горшок для суккулента.
  • Органайзер для кистей, ручек.
  • Подсвечник или фонарь.
  • Декоративный элемент для полки.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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