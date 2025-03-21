Винтажная техника на пике моды: цены на советские радиолы удивляют

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Советские радиолы, когда-то украшавшие почти каждую квартиру, сегодня переживают второе рождение. Любители винтажа и ретро-дизайна готовы выкладывать за эти аппараты внушительные суммы. Но сколько именно стоят старые радиолы, и какие модели наиболее ценятся?

Фото: https://commons.wikimedia.org by Erik Lindblom, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ радиола

Что такое радиола

Радиола — это устройство, объединяющее радиоприемник и проигрыватель пластинок. Впервые этот термин (radiola) появился в 1920-х годах в США. В Советском Союзе такие аппараты были особенно популярны в середине XX века. Однако с распространением компактных магнитол с кассетами их востребованность сошла на нет.

Сегодня же интерес к советской технике возрождается. Многие коллекционеры и ценители ретро-стиля охотятся за редкими моделями, которые не только функциональны, но и могут стать ярким элементом интерьера.

Радиолы на рынке: от доступных до эксклюзивных

На популярной любой площадке можно найти более 7,6 тысячи предложений по продаже радиол. В одной только Москве выставлено около тысячи объявлений. Цены разнятся — от нескольких тысяч до более чем миллиона рублей.

Самые дорогие модели

Рекордная цена — 1,2 млн рублей — запрашивается за радиолу "Мелодия", выпущенную в 1959 году на Горьковском заводе. По словам владельца, аппарат существовал в единственном экземпляре и сохранился в отличном состоянии. В нем даже предусмотрены специальные ниши для хранения пластинок.

Еще один дорогой экземпляр — ретрорадиола японского бренда Sansui 1970-х годов. Она оформлена под орех, дополнена напольными колонками и предлагается за 350 тыс. рублей. Продавец уверяет, что звук у нее превосходный, а покупателю в подарок достанется микрофон.

Более доступные варианты

Тем, кто не готов тратить сотни тысяч, рынок предлагает и бюджетные модели:

Радиола "Урал 112" — 13 тыс. рублей. Продавец утверждает, что корпус в идеальном состоянии, радио работает, но звука нет.

EAW Undine 7695E — настольный ламповый радиоприемник с корпусом из натурального дерева. Отлично принимает радиостанции и воспроизводит звук. Цена — от 10 тыс. рублей.

Интерес к винтажной технике

Возвращение моды на советский ретро-дизайн делает радиолы не просто техническими устройствами, а настоящими арт-объектами. В зависимости от состояния и редкости модели, цены на них могут существенно отличаться. Если вам повезло найти такую технику на чердаке, возможно, вы обладаете настоящим раритетом!

Уточнения

Радио́ла - бытовое радиоэлектронное устройство, конструктивно объединяющее в одном корпусе радиоприёмник и электрофон. Такие узлы, как УМЗЧ, блок питания и громкоговорители в радиоле являются общими.



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