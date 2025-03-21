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Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете

3:29
Недвижимость

Советская эпоха оставила после себя не только воспоминания, но и уникальные предметы интерьера, которые сегодня вновь обретают популярность. Радиолы, ковры, светильники и даже старинные кресла — всё это можно гармонично вписать в современный дизайн, если знать несколько хитростей. Эксперты рассказали, как сделать это стильно и со вкусом.

квартира
Фото: https://commons.wikimedia.org by Andreykor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
квартира

Радиола: винтажный музыкальный центр

Когда-то радиола была признаком роскоши, а сегодня она может стать изюминкой интерьера. Этот музыкальный центр, объединяющий проигрыватель и радиоприёмник, смотрится эффектно как в классическом, так и в современном пространстве. Чтобы радиола не превратилась в обычный пылесборник, её можно модернизировать: добавить Bluetooth, вход для телефона и обновить проигрыватель. При этом внешний вид останется неизменным, что добавит шарма ретро-атмосфере.

Двери со стеклом: элегантная классика

Советские межкомнатные двери со стеклянными вставками способны добавить уюта и индивидуальности в квартиру. Их можно перекрасить в цвет стен для создания эффекта целостности или, наоборот, сделать акцентными, выбрав яркий оттенок. А матовое стекло напомнит о дизайне советских времён, добавляя интерьеру нотку ностальгии.

Светильники: стильные акценты

Люстры, торшеры и бра советского периода не просто источники света, но и элементы декора. Они могут стать главным акцентом, если разместить их над обеденным столом или в зоне отдыха. В сочетании с современными точечными светильниками они помогут создать уютную атмосферу с нотками ретро.

Ковры и половики: уютное наследие прошлого

Красные советские ковры, когда-то украшавшие стены, теперь отлично смотрятся на полу, создавая контраст и уют. Главное — учитывать общий стиль помещения. В минималистичный интерьер можно вписать ковер как яркое пятно, а для более теплой атмосферы подойдут лоскутные половики, которые снова входят в моду, особенно в частных домах.

Кресла 60-70-х годов: стиль и комфорт

Кресла советской эпохи — настоящая находка для любителей винтажа. Их лаконичный, но выразительный дизайн легко вписывается в современный интерьер. Однако важно помнить, что такие кресла нуждаются в реставрации. Перетяжка современными тканями с принтами может вдохнуть в них новую жизнь, сохранив при этом их удобную эргономику.

Кружевные салфетки и скатерти: утончённые детали

Этот винтажный декор идеально вписывается в стиль прованс, особенно в сочетании с деревянной мебелью и голубыми оттенками. Они могут использоваться как подставки под посуду или как элегантное украшение для столовой зоны.

Керамическая посуда: ретро-шарм на вашей кухне

В советские годы сервизы передавались из поколения в поколение. Сегодня старинная керамика может стать не просто декором, а функциональным элементом, например, для хранения сладостей или фруктов.

Советский стиль в интерьере — это не просто ностальгия, а способ добавить в дом особый уют и характер. Главное — грамотно сочетать ретро-элементы с современной обстановкой, создавая гармоничное пространство.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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