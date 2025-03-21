Узоры, печь и сундуки: как создать уютный интерьер в русском стиле

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Русский стиль в интерьере набирает популярность, но его реализация требует тонкого подхода. Важно не превратить дизайн в стереотипный "китч" с обилием матрешек и балалаек, а гармонично сочетать традиционные элементы с современными решениями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Barbara Maliszewska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ помещение

Основные черты русского стиля

Ключевые элементы русского стиля — мебель из массива дерева, натуральные ткани, народная роспись (гжель, хохлома), а также теплая цветовая гамма. Дизайнеры выделяют три основных направления:

"Нарядный теремок" — характерны резные лавки, сундуки, печь с дровами.

"Деревенская изба" — простота, натуральные материалы, бревенчатые стены.

"А-ля рус" — сочетание традиционного декора с современным стилем, идеально подходит для городских квартир.

С чего начать

Чтобы создать гармоничный интерьер в русском стиле, стоит сначала разобраться в его истории и ключевых особенностях. Как отмечает Анна Доброковская, основатель "Мастерской Доброковских", стиль вобрал в себя элементы византийской и римской архитектуры. Просто украсить классическую квартиру орнаментами недостаточно — важно учитывать исторический контекст и формообразующие элементы.

Юлия Комиссарова, художественный руководитель мастерской "Русская майолика", подчеркивает, что русский стиль формировался веками, впитывая мотивы соседних культур. Так, византийские орнаменты нашли отражение в резьбе Владимиро-Суздальской Руси, а восточные узоры привели к появлению уникального узорочья.

Как внедрить русский стиль в современный интерьер

Русский стиль можно удачно интегрировать даже в минималистичную или скандинавскую обстановку. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание на:

Форму строений — шатровые конструкции, арочные своды.

Декоративные элементы — резьбу по дереву, текстильные узоры, роспись стен.

Теплую цветовую гамму — красные, зеленые и золотистые оттенки, дополненные синим, фиолетовым и бордовым.

Итог

Грамотное использование традиционных элементов и материалов позволяет создать уютный и стильный интерьер в русском стиле без излишнего налета фольклорности. Главное — баланс и внимание к деталям.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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