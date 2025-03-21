Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи

Узоры, печь и сундуки: как создать уютный интерьер в русском стиле

2:25
Недвижимость

Русский стиль в интерьере набирает популярность, но его реализация требует тонкого подхода. Важно не превратить дизайн в стереотипный "китч" с обилием матрешек и балалаек, а гармонично сочетать традиционные элементы с современными решениями.

помещение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Barbara Maliszewska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
помещение

Основные черты русского стиля

Ключевые элементы русского стиля — мебель из массива дерева, натуральные ткани, народная роспись (гжель, хохлома), а также теплая цветовая гамма. Дизайнеры выделяют три основных направления:

  • "Нарядный теремок" — характерны резные лавки, сундуки, печь с дровами.
  • "Деревенская изба" — простота, натуральные материалы, бревенчатые стены.
  • "А-ля рус" — сочетание традиционного декора с современным стилем, идеально подходит для городских квартир.

С чего начать

Чтобы создать гармоничный интерьер в русском стиле, стоит сначала разобраться в его истории и ключевых особенностях. Как отмечает Анна Доброковская, основатель "Мастерской Доброковских", стиль вобрал в себя элементы византийской и римской архитектуры. Просто украсить классическую квартиру орнаментами недостаточно — важно учитывать исторический контекст и формообразующие элементы.

Юлия Комиссарова, художественный руководитель мастерской "Русская майолика", подчеркивает, что русский стиль формировался веками, впитывая мотивы соседних культур. Так, византийские орнаменты нашли отражение в резьбе Владимиро-Суздальской Руси, а восточные узоры привели к появлению уникального узорочья.

Как внедрить русский стиль в современный интерьер

Русский стиль можно удачно интегрировать даже в минималистичную или скандинавскую обстановку. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание на:

  • Форму строений — шатровые конструкции, арочные своды.
  • Декоративные элементы — резьбу по дереву, текстильные узоры, роспись стен.
  • Теплую цветовую гамму — красные, зеленые и золотистые оттенки, дополненные синим, фиолетовым и бордовым.

Итог

Грамотное использование традиционных элементов и материалов позволяет создать уютный и стильный интерьер в русском стиле без излишнего налета фольклорности. Главное — баланс и внимание к деталям.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Авто
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи
Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.