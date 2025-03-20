Не просто ТВ, а ваш новый стиль жизни: Samsung S95F и его магия яркости и цвета

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Samsung S95F — это новый флагман среди телевизоров, обещающий невероятное качество изображения. Оснащенный инновационной технологией QD-OLED и антивликовым покрытием, он решает проблему бликов даже в дневное время, предоставляя потрясающую картинку в любых условиях.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Что нового в S95F

Серия Samsung S95F предлагает несколько вариантов диагоналей: 55, 65, 77 и 83 дюйма. Она пришла на смену популярным моделям S95D и имеет серьезное улучшение в плане яркости и качества изображения. Секрет кроется в новой матрице QD-OLED, которая обеспечивает безупречно глубокие черные цвета и идеальную цветопередачу. Однако в самой крупной модели, 83 дюйма, используется панель White-OLED от LG Display, что может повлиять на восприятие изображения.

Яркость, как никогда раньше

Samsung уверяет, что новый процессор NQ4 AI Gen 3, который стал основой S95F, обеспечит невероятно высокую яркость и улучшенную обработку контента с низким разрешением. Это обещает качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Кроме того, телевизоры поддерживают HDR10+, что позволяет наслаждаться еще более ярким и насыщенным изображением.

Игровые возможности и звук

С точки зрения геймеров, модель S95F — настоящая находка. Четыре порта HDMI 2.1 и поддержка максимальной частоты обновления 165 Гц делают телевизор отличным выбором для тех, кто ценит плавность изображения. Что касается звука, то система 4.2.2 канала с динамиками, направленными в стороны, обещает хорошее качество звука и погружение в происходящее на экране.

Новая система Tizen OS

Samsung улучшил систему Tizen OS, добавив в нее функции, основанные на искусственном интеллекте, что значительно расширяет возможности телевизора и упрощает управление. Это не просто умный телевизор — это умная система, которая постоянно адаптируется к вашим потребностям.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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