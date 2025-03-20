Не просто ТВ, а ваш новый стиль жизни: Samsung S95F и его магия яркости и цвета

Samsung S95F — это новый флагман среди телевизоров, обещающий невероятное качество изображения. Оснащенный инновационной технологией QD-OLED и антивликовым покрытием, он решает проблему бликов даже в дневное время, предоставляя потрясающую картинку в любых условиях.
Серия Samsung S95F предлагает несколько вариантов диагоналей: 55, 65, 77 и 83 дюйма. Она пришла на смену популярным моделям S95D и имеет серьезное улучшение в плане яркости и качества изображения. Секрет кроется в новой матрице QD-OLED, которая обеспечивает безупречно глубокие черные цвета и идеальную цветопередачу. Однако в самой крупной модели, 83 дюйма, используется панель White-OLED от LG Display, что может повлиять на восприятие изображения.
Samsung уверяет, что новый процессор NQ4 AI Gen 3, который стал основой S95F, обеспечит невероятно высокую яркость и улучшенную обработку контента с низким разрешением. Это обещает качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Кроме того, телевизоры поддерживают HDR10+, что позволяет наслаждаться еще более ярким и насыщенным изображением.
С точки зрения геймеров, модель S95F — настоящая находка. Четыре порта HDMI 2.1 и поддержка максимальной частоты обновления 165 Гц делают телевизор отличным выбором для тех, кто ценит плавность изображения. Что касается звука, то система 4.2.2 канала с динамиками, направленными в стороны, обещает хорошее качество звука и погружение в происходящее на экране.
Samsung улучшил систему Tizen OS, добавив в нее функции, основанные на искусственном интеллекте, что значительно расширяет возможности телевизора и упрощает управление. Это не просто умный телевизор — это умная система, которая постоянно адаптируется к вашим потребностям.
Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?