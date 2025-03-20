Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы
Будущее питания: почему хлорелла — ключ к экологической устойчивости?
Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями
Худеем вкусно: готовим энергетические батончики своими руками
Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров
Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода
Природные чудеса подмосковной Карелии, дегустация сыров и монастыринг — на майские праздники вырос спрос на туры в Подмосковье
Куда вложить деньги? Британские реалии и шведские идеи
От обычных ресниц к великолепным: 13 сывороток, которые точно стоит попробовать!

Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете

Недвижимость

Посудомоечная машина — настоящая палочка-выручалочка в быту. Но что делать, если после мойки тарелки остаются в разводах, на стаканах — мутный налёт, а на столовых приборах — остатки пищи? Причин у этой проблемы может быть несколько, и разобраться в них поможет этот разбор.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Почему посудомоечная машина перестала хорошо мыть: основные причины и способы решения

1. Засорённый или грязный фильтр

Фильтр задерживает остатки пищи, но со временем накапливает грязь, из-за чего снижается эффективность мойки. Решение простое:

  • извлеките фильтр;
  • промойте его тёплой водой с мылом;
  • установите обратно и запустите пробную мойку.

2. Забитые разбрызгиватели

Распылители воды внутри посудомойки могут засориться известковым налётом или остатками пищи. Что делать:

  • снимите разбрызгиватели;
  • очистите их зубочисткой;
  • промойте горячей водой и замочите в уксусе для удаления налёта.

3. Проблемы с температурой воды

Для эффективного мытья температура воды должна быть 50-60°C. Если посудомоечная машина плохо нагревает воду, это может быть связано с неисправностью нагревательного элемента. В этом случае лучше обратиться к специалисту.

4. Изношенные уплотнители или неисправный насос

Если машина не справляется с задачей, возможно, пришли в негодность уплотнители или дренажный насос. Их замена поможет восстановить работоспособность устройства.

5. Ошибки при использовании

Кроме технических неисправностей, на качество мойки влияет неправильная эксплуатация:

  • Чрезмерное или недостаточное количество моющего средства. Попробуйте разные марки и формы — порошок, таблетки или гель.
  • Жёсткость воды. Жёсткая вода оставляет белые разводы, мягкая — не даёт должного эффекта ополаскивания. Используйте средство против накипи.
  • Неправильное размещение посуды. Не перегружайте машину: тарелки ставьте под наклоном, кастрюли и сковородки — в нижний отсек, стаканы — сверху.
  • Выбор неподходящего режима. Для сильно загрязнённой посуды используйте интенсивную программу, а для слабозагрязнённой — короткий цикл.

Как продлить срок службы посудомоечной машины

Регулярная чистка фильтра, контроль температуры воды, использование правильных моющих средств и соблюдение рекомендаций по загрузке помогут поддерживать технику в идеальном состоянии.

Если соблюдать эти простые правила, посудомойка будет работать исправно долгие годы.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Эти насекомые поднимаются в небо выше, чем многие птицы
Будущее питания: почему хлорелла — ключ к экологической устойчивости?
Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями
Худеем вкусно: готовим энергетические батончики своими руками
Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете
Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров
Высокие или низкорослые? Как выбрать сорт томатов для вашего огорода
Природные чудеса подмосковной Карелии, дегустация сыров и монастыринг — на майские праздники вырос спрос на туры в Подмосковье
Куда вложить деньги? Британские реалии и шведские идеи
От обычных ресниц к великолепным: 13 сывороток, которые точно стоит попробовать!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.