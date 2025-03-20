Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете

Посудомоечная машина — настоящая палочка-выручалочка в быту. Но что делать, если после мойки тарелки остаются в разводах, на стаканах — мутный налёт, а на столовых приборах — остатки пищи? Причин у этой проблемы может быть несколько, и разобраться в них поможет этот разбор.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Почему посудомоечная машина перестала хорошо мыть: основные причины и способы решения

1. Засорённый или грязный фильтр

Фильтр задерживает остатки пищи, но со временем накапливает грязь, из-за чего снижается эффективность мойки. Решение простое:

извлеките фильтр;

промойте его тёплой водой с мылом;

установите обратно и запустите пробную мойку.

2. Забитые разбрызгиватели

Распылители воды внутри посудомойки могут засориться известковым налётом или остатками пищи. Что делать:

снимите разбрызгиватели;

очистите их зубочисткой;

промойте горячей водой и замочите в уксусе для удаления налёта.

3. Проблемы с температурой воды

Для эффективного мытья температура воды должна быть 50-60°C. Если посудомоечная машина плохо нагревает воду, это может быть связано с неисправностью нагревательного элемента. В этом случае лучше обратиться к специалисту.

4. Изношенные уплотнители или неисправный насос

Если машина не справляется с задачей, возможно, пришли в негодность уплотнители или дренажный насос. Их замена поможет восстановить работоспособность устройства.

5. Ошибки при использовании

Кроме технических неисправностей, на качество мойки влияет неправильная эксплуатация:

Чрезмерное или недостаточное количество моющего средства. Попробуйте разные марки и формы — порошок, таблетки или гель.

Жёсткость воды. Жёсткая вода оставляет белые разводы, мягкая — не даёт должного эффекта ополаскивания. Используйте средство против накипи.

Неправильное размещение посуды. Не перегружайте машину: тарелки ставьте под наклоном, кастрюли и сковородки — в нижний отсек, стаканы — сверху.

Выбор неподходящего режима. Для сильно загрязнённой посуды используйте интенсивную программу, а для слабозагрязнённой — короткий цикл.

Как продлить срок службы посудомоечной машины

Регулярная чистка фильтра, контроль температуры воды, использование правильных моющих средств и соблюдение рекомендаций по загрузке помогут поддерживать технику в идеальном состоянии.

Если соблюдать эти простые правила, посудомойка будет работать исправно долгие годы.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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