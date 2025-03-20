Этот скрытый враг убивает вашу посудомойку быстрее, чем вы думаете

Посудомоечная машина — настоящая палочка-выручалочка в быту. Но что делать, если после мойки тарелки остаются в разводах, на стаканах — мутный налёт, а на столовых приборах — остатки пищи? Причин у этой проблемы может быть несколько, и разобраться в них поможет этот разбор.
Фильтр задерживает остатки пищи, но со временем накапливает грязь, из-за чего снижается эффективность мойки. Решение простое:
Распылители воды внутри посудомойки могут засориться известковым налётом или остатками пищи. Что делать:
Для эффективного мытья температура воды должна быть 50-60°C. Если посудомоечная машина плохо нагревает воду, это может быть связано с неисправностью нагревательного элемента. В этом случае лучше обратиться к специалисту.
Если машина не справляется с задачей, возможно, пришли в негодность уплотнители или дренажный насос. Их замена поможет восстановить работоспособность устройства.
Кроме технических неисправностей, на качество мойки влияет неправильная эксплуатация:
Регулярная чистка фильтра, контроль температуры воды, использование правильных моющих средств и соблюдение рекомендаций по загрузке помогут поддерживать технику в идеальном состоянии.
Если соблюдать эти простые правила, посудомойка будет работать исправно долгие годы.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
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