Самозапрет на ипотеку по биометрии: новая защита от мошенников или лишняя предосторожность?

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведенное финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" среди 3 тысяч россиян, показало, что они поддерживают внедрение механизма подачи заявок на ипотеку с помощью биометрических данных. Однако большинство респондентов считают необходимым введение самозапрета на использование этой опции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Чаще всего о желании установить самозапрет на получение ипотеки через биометрию высказывались женщины и мужчины в возрасте от 45 до 55 лет, что составляет 69% опрошенных, сообщает Газета.Ru.

Законопроект, разрешающий подачу заявок на ипотеку через биометрию, был одобрен Госдумой в первом чтении 4 марта 2025 года. Хотя эта поправка не предполагает полного отказа от предоставления всех необходимых документов, она позволяет заемщикам пропустить один этап — получение отметки в ЕГРН о согласии на электронный документооборот. В остальном процесс оформления онлайн-сделки останется без изменений.

29% участников опроса выразили опасения, что мошенники могут воспользоваться нововведением для получения собственной выгоды. Особенно сильно эти опасения разделяют мужчины и женщины в возрасте от 45 до 55 лет (56%), а также молодые люди и девушки от 18 до 25 лет (37%).

32% респондентов признались, что еще не до конца понимают, как будет работать предложенный закон. При этом 9% опрошенных положительно оценили инициативу, а 60% из этой группы уже планируют использовать биометрические данные для оформления ипотечных сделок. Наибольшее доверие к этой технологии выразили женщины в возрасте от 30 до 45 лет — 78%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.



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