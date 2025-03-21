Эксперт раскрыл: выгодно ли гасить ипотеку досрочно — вот что лучше сделать с деньгами

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2:22
Недвижимость

Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев рекомендует не торопиться с досрочным погашением ипотеки в 2025 году и рассмотреть возможность размещения свободных средств на вкладе.

Дом из долларов
Фото: Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом из долларов

Мехтиев подчеркивает, что при принятии решения о досрочном погашении кредита важно сравнивать процентные ставки по кредиту и депозиту.

"Если ставка по ипотечному кредиту равна 18%, а "свободные" средства можно разместить под 21%, понятно, что "лишние" деньги лучше разместить на депозит", — сказал Мехтиев.

Однако это касается только частичного досрочного погашения, отметил экономист. Полное досрочное погашение кредита не может быть компенсировано за счет вклада. Речь идет только о сумме, превышающей очередной платеж по долгу, добавил он.

14 февраля 2025 года Центральный банк принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Финансовый рынок ожидает перехода к смягчению денежно-кредитной политики, что может привести к снижению ключевой ставки. Банки уже учитывают этот прогноз в своих тарифных политиках. В результате доходность депозитов и ставки по кредитам в 2025 году снизились примерно на 1-2,5 процентных пункта. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках снизилась с 22,28% в декабре 2024 года до 21,44% в феврале 2025 года, сообщает Газета.Ru.

Сейчас базовые ставки по ипотеке на новостройки стартуют от 28,8% годовых, а полная стоимость кредита может быть равна 38,19%. Базовые ставки по ипотеке на вторичное жилье также начинаются от 28,8%, а полная стоимость кредита колеблется в пределах от 29,95% до 38,19%. Потребительские кредиты имеют полную стоимость свыше 37%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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