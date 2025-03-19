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Шок! Эти вещи из благотворительных магазинов могут помочь вам навести порядок в доме

2:12
Недвижимость

Благотворительные магазины становятся настоящими сокровищницами, полными неожиданных находок. Хотя многие ищут модные обновки для себя, что если бы мы сосредоточились на вещах для дома? Винтажные товары, такие как подносы, аптечные бутылочки и кашпо, могут добавить не только стиль в дом, но и внести порядок в повседневную жизнь.

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

1. Подносы и тарелки: секрет идеального порядка

По словам профессионального организатора Ди Тер Авест, подносы — это не только стильная деталь интерьера, но и важный элемент для организации.

"Мой любимый поднос — это деревянный, в форме листа. Я использую его для хранения украшений. Это очень удобно на прикроватной тумбочке или туалетном столике. Он помогает сохранить кольца, браслеты и серьги в порядке", — говорит она.

Ди рекомендует также использовать подносы для хранения ключей и очков в прихожей. Это простое, но эффективное решение для того, чтобы вещи не терялись.

2. Аптечные бутылочки: полезные и стильные аксессуары

Для Арабеллы Дрейк, соучредительницы компании по организации дома Ankersen Drake, аптечные бутылочки — это многофункциональные предметы.

"Аптечные бутылки идеально подходят для масла и уксуса. Это не только удобно, но и придает функциональности вашему интерьеру", — объясняет она.

Такие бутылки становятся стильным дополнением для вашей кухни, а еще помогают снизить влияние на окружающую среду благодаря многократному использованию.

3. Кашпо, вазы и кувшинчики: идеальные аксессуары для кухни и не только

Арабелла также рекомендует обратить внимание на кашпо, вазы и кувшинчики, которые можно найти в благотворительных магазинах.

"Эти предметы идеально подходят для хранения посуды рядом с плитой. Это помогает создать порядок на кухне и освободить прилавки", — делится она.

Эти винтажные вещи могут стать прекрасными аксессуарами для цветочных букетов или декоративными элементами для интерьера.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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