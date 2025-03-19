Как создать гостиную, которой позавидуют друзья? Тренды, которые вас удивят

Гостиная — это сердце дома, где встречаются комфорт, стиль и функциональность. В 2025 году интерьерные тренды направлены на создание уникальных, уютных и многослойных пространств, отражающих индивидуальность хозяев. Дизайнеры переосмысляют оформление комнат, включая сочетание ярких акцентов, натуральных материалов и необычных форм. Рассмотрим ключевые тенденции, которые помогут создать гостиную мечты.
Традиционные гостиные с элегантной обстановкой без излишней технологии снова набирают популярность. Многие предпочитают разделение зон, где можно отдыхать без гаджетов.
"Мы видим, как люди убирают электронику из своих гостиных и создают пространства для живого общения и отдыха", — говорит дизайнер Джеремайя Брент.
Современные гостиные становятся зоной для увлечений. Интерьеры все чаще включают музыкальные уголки, зоны для чтения или арт-пространства.
"Гостиная должна отражать характер и увлечения хозяев. Это больше, чем просто комната для отдыха", — объясняет дизайнер Жюльен Себбан.
Глубокие, насыщенные цвета изумруда, сапфира и аметиста добавляют элегантности, особенно в комбинации с приглушенными натуральными оттенками.
"Когда мы соединяем такие цвета с природными материалами, пространство становится гармоничным, но при этом выразительным", — отмечает дизайнер Баригет Романек.
Современные гостиные — это уникальное сочетание разных текстур. Металлы, стекло и камень гармонично дополняют теплое дерево и мягкие ткани.
"Все дело в балансе — между структурированностью и уютом, интенсивностью и сдержанностью", — объясняет дизайнер Тиффани Хауэлл.
Мягкие округлые формы по-прежнему в моде. Они делают гостиную визуально комфортной и стильной.
"Изогнутая мебель — это не просто тренд, это способ сделать пространство более живым", — считает дизайнер Келли Уирстлер.
В 2025 году гостиные становятся персонализированными и многослойными, объединяя уют, элегантность и функциональность. Смелые цвета, комфортные формы, зоны для хобби и необычные текстуры помогут создать по-настоящему уникальное пространство, где захочется проводить время.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!