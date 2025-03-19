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Поднимите мост, откройте тайну — как дом архитектора Паоло Портиджезе изменит ваше представление о жизни

Недвижимость

В Калкате выставлен на продажу уникальный дом, спроектированный знаменитым архитектором Паоло Портиджезе. Это не просто здание, а настоящее произведение искусства, сочетающее архитектуру и музыку. Его стоимость — 490 тысяч евро.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания

Дома-студия Паоло Портиджезе, архитектора мечети и дома Папанице, был спроектирован и построен как его личная дизайнерская студия рядом с его виллой, которая в свое время служила вдохновением для его работы. Теперь эта студия, окруженная оливковыми деревьями, выставлена на продажу после смерти архитектора в 2023 году.

Здание, выполненное в средневековом стиле, выглядит как замок, утопающий в зелени Витербской сельской местности. Вход в дом украшают подъемный мост и органные трубы — две великие страсти архитектора. Это не просто архитектурная деталь, но и символ его любви к музыке и архитектуре.

Сам дом площадью 200 кв. м. состоит из нескольких функциональных помещений. На первом этаже расположены гостевая зона с открытой кухней, ванная комната с сауной и парадный вход. На втором этаже — две спальни и ванная комната. Также есть огромная комната с большим количеством пространства и вторая ванная комната. Внешняя часть дома обрамлена прекрасной террасой с видом на природный оазис Parco del Treja. Этот участок земли площадью около гектара окружен декоративными растениями и фруктовыми деревьями.

Кроме того, на территории расположены два технических помещения, а также удобная зона для парковки автомобилей. Вход на участок оформлен в виде мощеной площади, которая идеально подходит для приема гостей.

Этот уникальный дом не только вмещает в себя наследие великого архитектора, но и предлагает владельцам возможность погрузиться в атмосферу искусства и уединения в самом сердце живописной природы.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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