Муравьи атакуют ваш дом? Обычная специя заставит их бежать без оглядки

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом весны многие сталкиваются с нашествием муравьев — они проникают в дом в поисках еды, а в саду могут повредить растения. Вместо использования агрессивных химикатов существует простой и натуральный способ избавиться от этих назойливых насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Муравей

Обычная специя, которую муравьи терпеть не могут

Садовод-эксперт Сэм Марлоу утверждает, что муравьи боятся запаха корицы. Этот натуральный и экологически безопасный способ помогает отпугнуть насекомых без вреда для окружающей среды.

Как использовать корицу против муравьев

В доме: посыпьте молотую корицу в местах, где появились муравьи — на подоконниках, у порогов, вдоль плинтусов и в углах кухни.

посыпьте молотую корицу в местах, где появились муравьи — на подоконниках, у порогов, вдоль плинтусов и в углах кухни. На участке: насыпьте немного корицы вокруг растений или в почву, чтобы создать естественный защитный барьер.

насыпьте немного корицы вокруг растений или в почву, чтобы создать естественный защитный барьер. В местах проникновения: обработайте дверные проемы, окна, щели в полу и стены, через которые муравьи могут пробираться внутрь.

Почему это работает

Муравьи не переносят запах корицы, поэтому избегают мест, обработанных этой специей. Кроме того, корица обладает противогрибковыми свойствами, что предотвращает развитие плесени в почве.

Дополнительные лайфхаки от муравьев

Если корицы недостаточно, попробуйте другие натуральные способы борьбы с муравьями:

Лимонный сок или уксус: распылите на входные точки, чтобы разрушить муравьиные тропы.

распылите на входные точки, чтобы разрушить муравьиные тропы. Эфирные масла мяты и лаванды: обладают сильным запахом, который отпугивает насекомых.

обладают сильным запахом, который отпугивает насекомых. Огуречные корки: муравьи избегают их из-за горького вкуса.

Благодаря этим простым методам ваш дом и сад останутся свободными от муравьев без использования вредных химикатов.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



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