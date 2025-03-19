Муравьи атакуют ваш дом? Обычная специя заставит их бежать без оглядки

С приходом весны многие сталкиваются с нашествием муравьев — они проникают в дом в поисках еды, а в саду могут повредить растения. Вместо использования агрессивных химикатов существует простой и натуральный способ избавиться от этих назойливых насекомых.
Садовод-эксперт Сэм Марлоу утверждает, что муравьи боятся запаха корицы. Этот натуральный и экологически безопасный способ помогает отпугнуть насекомых без вреда для окружающей среды.
Муравьи не переносят запах корицы, поэтому избегают мест, обработанных этой специей. Кроме того, корица обладает противогрибковыми свойствами, что предотвращает развитие плесени в почве.
Если корицы недостаточно, попробуйте другие натуральные способы борьбы с муравьями:
Благодаря этим простым методам ваш дом и сад останутся свободными от муравьев без использования вредных химикатов.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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