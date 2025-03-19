Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забыл всё: Крид шокировал незнанием школьной программы
Почти невидимый враг: бензол в косметике, который вы наносите на лицо
Пастельный мир Ким Кардашьян: как бежевый тренд влияет на здоровье и развитие младенцев
Этот популярный лайфхак для фритюрницы может привести к катастрофе – забудьте о нём, пока не стало поздно
Хотите, чтобы шины выглядели как новые: простая хитрость для глубокого чёрного цвета
Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу
Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему
Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь

Муравьи атакуют ваш дом? Обычная специя заставит их бежать без оглядки

1:52
Недвижимость

С приходом весны многие сталкиваются с нашествием муравьев — они проникают в дом в поисках еды, а в саду могут повредить растения. Вместо использования агрессивных химикатов существует простой и натуральный способ избавиться от этих назойливых насекомых.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Обычная специя, которую муравьи терпеть не могут

Садовод-эксперт Сэм Марлоу утверждает, что муравьи боятся запаха корицы. Этот натуральный и экологически безопасный способ помогает отпугнуть насекомых без вреда для окружающей среды.

Как использовать корицу против муравьев

  • В доме: посыпьте молотую корицу в местах, где появились муравьи — на подоконниках, у порогов, вдоль плинтусов и в углах кухни.
  • На участке: насыпьте немного корицы вокруг растений или в почву, чтобы создать естественный защитный барьер.
  • В местах проникновения: обработайте дверные проемы, окна, щели в полу и стены, через которые муравьи могут пробираться внутрь.

Почему это работает

Муравьи не переносят запах корицы, поэтому избегают мест, обработанных этой специей. Кроме того, корица обладает противогрибковыми свойствами, что предотвращает развитие плесени в почве.

Дополнительные лайфхаки от муравьев

Если корицы недостаточно, попробуйте другие натуральные способы борьбы с муравьями:

  • Лимонный сок или уксус: распылите на входные точки, чтобы разрушить муравьиные тропы.
  • Эфирные масла мяты и лаванды: обладают сильным запахом, который отпугивает насекомых.
  • Огуречные корки: муравьи избегают их из-за горького вкуса.

Благодаря этим простым методам ваш дом и сад останутся свободными от муравьев без использования вредных химикатов.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Садоводство, цветоводство
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу
Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему
Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега
Какие привычки водителя разрушают автомобиль?
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм
Масло из мотора уходит само по себе: причина вас удивит
Не вздумай дёргаться. Трамп по телефону жёстко предупредил Зеленского
Выглядеть на 20 лет моложе поможет этот секрет: эти тренировки изменят ваше тело и здоровье
Король Талсы возвращается: Сильвестр Сталлоне подтвердил начало съёмок третьего сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.