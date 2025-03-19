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Этот популярный лайфхак для фритюрницы может привести к катастрофе – забудьте о нём, пока не стало поздно

2:09
Недвижимость

Фритюрница с функцией циркуляции горячего воздуха стала популярным кухонным гаджетом, позволяющим готовить блюда с хрустящей корочкой без лишнего масла. Однако далеко не все знают, что неправильное использование бумаги для выпечки в корзине может привести к пожару.

Аэрофритюрница
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Аэрофритюрница

Как бумага для выпечки может стать причиной возгорания

Многие используют пергаментную бумагу, чтобы упростить процесс очистки корзины, но этот метод несет серьезные риски.

Возможные причины пожара

Использование бумаги для выпечки во время разогрева фритюрницы

  • Горячий воздух может поднять легкий лист, и он попадет на нагревательный элемент.

Неправильное размещение бумаги

  • Если бумага выходит за края корзины, поток воздуха может подхватить её и переместить к источнику нагрева.

Оставленная в корзине использованная бумага

  • После приготовления некоторые люди не сразу убирают бумагу, и если корзину случайно снова включить, бумага может загореться.

Как безопасно использовать бумагу в фритюрнице

  • Используйте только тогда, когда на ней уже лежит еда: бумага не должна быть пустой – вес продуктов удерживает её на месте.
  • Обрезайте бумагу по размеру корзины: она не должна загибаться или соприкасаться с нагревательным элементом.
  • Делайте небольшие отверстия в бумаге: это позволит выходить лишней влаге и предотвратит скопление горячего воздуха под бумагой.
  • Рассмотрите альтернативы: вместо бумаги можно использовать силиконовые вкладыши, которые многоразовые и безопаснее в использовании.

Ошибка, которая может стоить вам кухни

Многие по привычке оставляют бумагу в корзине даже после приготовления, забывая, что нагревательный элемент фритюрницы продолжает работать. Вентилятор может подхватить бумагу и поднести её к раскалённой спирали, что спровоцирует возгорание.

Чтобы избежать этого, всегда убирайте использованный пергамент сразу после приготовления и не оставляйте фритюрницу включенной без присмотра.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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