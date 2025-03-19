Этот популярный лайфхак для фритюрницы может привести к катастрофе – забудьте о нём, пока не стало поздно

Фритюрница с функцией циркуляции горячего воздуха стала популярным кухонным гаджетом, позволяющим готовить блюда с хрустящей корочкой без лишнего масла. Однако далеко не все знают, что неправильное использование бумаги для выпечки в корзине может привести к пожару.
Многие используют пергаментную бумагу, чтобы упростить процесс очистки корзины, но этот метод несет серьезные риски.
Использование бумаги для выпечки во время разогрева фритюрницы
Неправильное размещение бумаги
Оставленная в корзине использованная бумага
Многие по привычке оставляют бумагу в корзине даже после приготовления, забывая, что нагревательный элемент фритюрницы продолжает работать. Вентилятор может подхватить бумагу и поднести её к раскалённой спирали, что спровоцирует возгорание.
Чтобы избежать этого, всегда убирайте использованный пергамент сразу после приготовления и не оставляйте фритюрницу включенной без присмотра.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).
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