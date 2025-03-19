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Графская роскошь в ваших руках: венгерский замок ищет нового владельца

Недвижимость

Любители истории и роскошной жизни получили шанс стать владельцем одного из самых красивых замков Венгрии. Величественный замок Зичи, расположенный в живописном Фоньоде, выставлен на продажу за 790 миллионов форинтов. Это около 2 миллионов евро, и, хотя цена впечатляет, объект явно стоит своих денег.

Замок Эребру в Швеции
Фото: commons.wikimedia.org by David Castor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок Эребру в Швеции

Замок с богатой историей

Трехэтажное здание площадью 665 квадратных метров хранит воспоминания о нескольких эпохах. Его история началась еще в начале XX века, когда граф Бела Зичи и его семья использовали его как летнюю резиденцию. Здесь проводились охотничьи выезды, приемы и торжественные вечера.

С приходом коммунизма замок превратился в административное здание торфяной шахты, и с каждым годом его состояние ухудшалось. Только в 1990-х годах наследники смогли восстановить его первозданный облик.

Но теперь семья решила расстаться с этим великолепием, поскольку никто из них не живет в Фоньоде: отец постоянно путешествует, а дети обосновались в Будапеште. Поддержка поместья требует времени и сил, и именно это стало причиной продажи.

Что предлагает будущему владельцу замок Зичи

Этот объект — не просто архитектурное чудо, но и настоящий уголок аристократической роскоши.

Основные характеристики

  • 665 м² общей площади.
  • 26 просторных номеров.
  • Великолепный сад с зоной барбекю.
  • Бассейн 16x5 метров.
  • Детская площадка.
  • Открытые террасы с потрясающим видом.

При желании новый владелец сможет превратить его в роскошный отель, частный клуб или место для мероприятий.

Еще один замок в Венгрии закрылся для посещений

Не только замок Зичи меняет владельца. Недавно один из самых красивых барочных замков Венгрии — Телеки-Дегенфельд в Шираке — был закрыт. Этот архитектурный шедевр 1748 года принимал гостей на протяжении десятилетий, но 16 февраля 2025 года его двери закрылись на неопределенный срок.

Будущее этой жемчужины венгерской архитектуры пока остается неизвестным.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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