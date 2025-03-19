Свежесть в ванной без дорогих ароматизаторов — понадобится только один натуральный ингредиент

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычная соль может стать незаменимым помощником в ванной комнате. Она не только устраняет неприятные запахи, но и помогает бороться с избыточной влагой, предотвращая появление плесени.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Как соль помогает в ванной комнате?

Поглощает запахи. Достаточно насыпать стакан соли в небольшую ёмкость и оставить в ванной. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла — комната наполнится приятным ароматом. Борется с влажностью. Соль способна впитывать излишки влаги, тем самым снижая риск образования плесени и грибка. Чистит сантехнику. Соль можно использовать в качестве природного чистящего средства. Она помогает удалять известковые отложения и загрязнения в туалете.

Как почистить унитаз солью?

Влить в унитаз 1,5 литра горячей воды. Добавить 250 граммов соли и оставить минимум на 10-15 минут. Почистить поверхность туалетной щёткой и смыть водой.

Для стойких загрязнений можно смешать соль с содой — это усилит чистящий эффект. Такой метод помогает избавиться даже от сложных отложений.

Попробуйте этот простой и бюджетный способ поддержания чистоты и свежести в ванной!

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



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