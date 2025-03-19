Свежесть в ванной без дорогих ароматизаторов — понадобится только один натуральный ингредиент

Обычная соль может стать незаменимым помощником в ванной комнате. Она не только устраняет неприятные запахи, но и помогает бороться с избыточной влагой, предотвращая появление плесени.
Для стойких загрязнений можно смешать соль с содой — это усилит чистящий эффект. Такой метод помогает избавиться даже от сложных отложений.
Попробуйте этот простой и бюджетный способ поддержания чистоты и свежести в ванной!
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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