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Модные кухни 2025 — двухцветные решения, которые сделают интерьер эффектным

2:05
Недвижимость

Хотите придать кухне модный и элегантный вид? Дизайнеры уверены: двухцветные решения — главный тренд этого года. Они позволяют создать стильный и уютный интерьер даже в небольшом пространстве. Главное — правильно подобрать цвета.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Яркие контрасты или спокойные оттенки?

Смелые сочетания привлекают внимание и делают интерьер выразительным. Один из самых популярных вариантов — тёмное дерево и насыщенный зелёный. Например, фасады колонн и нижних шкафов можно сделать под дерево, а верхние шкафы — зелёными. Такое решение создаёт атмосферу уюта и гармонии.

Тем, кто любит спокойные сочетания, подойдёт комбинация светлого дерева и синего. Верхние шкафы можно оставить в естественном древесном оттенке, а нижние сделать глубокого синего цвета. Это добавит интерьеру свежести и визуальной глубины.

Классика в современном исполнении

Если вы предпочитаете традиционные решения, обратите внимание на сочетание белого цвета и светлого дерева. Такое оформление делает кухню просторнее и наполняет её светом. Белая столешница усилит эффект лёгкости и чистоты.

Любителям элегантного стиля понравится сочетание бежевого и коричневого. Верхние шкафы можно сделать светлыми, а нижние — тёмными, дополнив белой столешницей. Такой вариант выглядит дорого и благородно.

Как выбрать идеальное сочетание?

Главное — учитывать размеры и освещение кухни. В небольших помещениях лучше использовать светлые цвета, чтобы визуально расширить пространство. Если кухня просторная, можно смело экспериментировать с насыщенными оттенками и контрастами.

Двухцветные кухни — это способ выразить свой стиль и сделать интерьер уникальным. Правильное сочетание цветов создаст нужное настроение и подарит ощущение уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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