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Уютная дача без ремонта: простой апгрейд перед сезоном

2:32
Недвижимость

Близится дачный сезон, и пора готовить загородный дом к теплым дням. Однако вовсе не обязательно тратить огромные суммы на обновление интерьера. Дизайнеры поделились секретами, как без лишних затрат сделать дачу стильной и уютной.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Первый шаг — избавьтесь от лишнего

Основа любого апгрейда — уборка. "Выкиньте или отдайте все, что не использовалось последние два года, ведь дача — это место отдыха, а не склад", — советует бренд-менеджер компании Estima Мария Паршина. Чтобы сохранить порядок, лучше использовать скрытые системы хранения: выдвижные ящики, подвесные полки, комоды.

Определите стиль

По мнению дизайнера Ирины Сачек, стоит заранее выбрать стиль интерьера. Это поможет сэкономить время и деньги. Для небольшого домика отлично подойдут кантри и прованс, создающие атмосферу уюта.

Если дача раньше была оформлена в классическом стиле, можно добавить аристократичные английские мотивы. Самый бюджетный вариант — минимализм: простая мебель, светлые тона, натуральные материалы.

Найдите "главного героя"

Определите ключевое место, где собирается семья. Это может быть камин, терраса или обеденный стол. Если "герой" — камин, его легко оформить в прованском стиле: перекрасить в белый, добавить вазочки с лавандой и деревенские картины. Даже если камина нет, его можно имитировать: создать каминный портал с лепниной и разместить внутри свечи.

Маленькие детали — большой эффект

Иногда для обновления интерьера достаточно одного нового предмета.

"Добавьте консоль, пуф или яркое кресло, а старую мебель можно освежить новой обивкой или покрывалами", — советует Ирина Сачек.

Декорировать можно всей семьей, например, расписать комод или шкаф трафаретами и покрыть лаком.

Обновите цветовую палитру

Смена текстиля и цвета стен кардинально меняет атмосферу. Дизайнеры рекомендуют нейтральные оттенки — белый, бежевый, светло-серый, а акценты добавить с помощью ковров и картин. Сейчас в моде анималистичные принты (зебра, леопард) и глубокий шоколадно-коричневый Mocha Mousse — главный цвет года.

Следуя этим простым советам, можно создать стильную, уютную дачу, не тратя лишних денег.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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