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Названы регионы, где дом обойдется почти в два раза дешевле

2:47
Недвижимость

Построить собственный дом мечтают многие, но стоимость такой затеи может сильно варьироваться в зависимости от региона. Средняя цена строительства по договору подряда в России составляет 7 млн рублей, но есть регионы, где расходы ниже вдвое!

Дом
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Топ регионов с самыми доступными ценами

По данным исследования банка "Дом.РФ", минимальная стоимость строительства частного дома по договорам подряда с эскроу-счетами зафиксирована в Чувашии — всего 3,4 млн рублей. На втором месте Ярославская область (4 млн рублей), а Хакасия занимает третью строчку рейтинга (5,1 млн рублей). Также в пятерку регионов с наиболее выгодными условиями вошли Новгородская (5,2 млн рублей) и Смоленская (5,3 млн рублей) области.

Где строительство обойдется дороже всего

Но если в одних регионах можно построить дом по относительно доступной цене, то в других придется выложить намного больше. Лидером по дороговизне стала Ленинградская область, где стоимость строительства достигает 10,7 млн рублей. В Москве этот показатель составляет 10,1 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 9,8 млн рублей. Также в список самых дорогих регионов вошли Московская (9,5 млн рублей) и Орловская (8 млн рублей) области.

Почему цены так различаются

Специалисты объясняют разницу в стоимости несколькими факторами: уровнем спроса, доступностью строительных материалов, ценами на земельные участки и рабочую силу. Кроме того, новые правила, вступившие в силу 1 марта 2025 года (Федеральный закон №186-ФЗ), могут повлиять на рост объемов кредитования подрядчиков и активность рынка индивидуального строительства.

Что ждет рынок в будущем

"Строительство домов с использованием эскроу-счетов становится все более популярным. В связи с этим ожидается увеличение объемов кредитования подрядчиков и роста индивидуального жилья", — отмечает вице-президент банка "Дом.РФ" Анна Корнелюк.

По ее словам, сегодня лидерами по объемам кредитования подрядчиков стали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Подрядчики активно адаптируются к новым условиям, что в дальнейшем может повлиять на стоимость строительства и доступность собственного жилья для россиян.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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