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Бюджетный забор: простой способ огородить участок

2:30
Недвижимость

Хотите огородить участок, но не готовы тратить крупную сумму? Забор — важная деталь частного дома, но его установка может обойтись в приличную сумму. Мы разобрались, какие варианты действительно экономичны и на чём можно сэкономить.

Забор
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Из чего складывается цена забора

Стоимость зависит от нескольких факторов:

  • Подготовка территории.
  • Материалы и их доставка.
  • Установка и монтаж.
  • Дополнительные элементы (ворота, калитка).

Цена рассчитывается в погонных метрах и в среднем варьируется от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей за метр. Однако даже недорогой вариант может оказаться дороже, чем вы ожидали.

Самые бюджетные заборы

  • Сетка-рабица. Самый дешёвый вариант — забор из сетки-рабицы. Это лёгкий, долговечный и простой в установке материал. Он не создаёт сплошного ограждения, но отлично справляется с функцией разграничения территории. Средняя цена — от 1,5 тыс. руб. за метр.
  • 3D-забор. Современный аналог рабицы — сваренные в панели тонкие прутья. Такой забор прочнее и эстетичнее, но стоит чуть дороже — около 2-2,5 тыс. руб. за метр.
  • Профнастил. Этот материал популярен благодаря своей прочности и долговечности. Он защищает участок от посторонних взглядов и ветра. Стоимость — около 3 тыс. руб. за метр.
  • Штакетник. Золотая середина между сплошным забором и лёгким ограждением. Выполняется из металла или дерева, а двусторонний вариант выглядит одинаково привлекательно с обеих сторон. Цена — 3,5 тыс. руб. за метр.
  • Еврозабор. Конструкция из бетонных плит с различными узорами. Этот вариант не самый дешёвый, но долговечный. Средняя цена — 3 тыс. руб. за метр.

Как не переплатить

  • Выбирайте материалы с учётом климата: например, дерево требует ухода, а металл устойчив к погодным условиям.
  • Откажитесь от дорогого фундамента, если он не обязателен.
  • Сравнивайте цены у разных поставщиков.

Бюджетный забор — это реально! Главное — правильно рассчитать затраты и выбрать оптимальный вариант.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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