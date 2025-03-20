Февраль удивил рынком недвижимости: ипотека бьет рекорды

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на ипотеку в Москве в феврале 2025 года достиг рекордных значений. По данным Росреестра, в столице зарегистрировано 11,04 тысячи ипотечных сделок. Это лучший показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2009 года.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Новый рекорд: цифры и сравнения

Февральский результат значительно превысил показатели прошлых периодов:

На 44,3% больше, чем в январе 2025 года (7,65 тыс. сделок).

На 14,1% выше, чем в феврале 2024 года (9,67 тыс.).

На 12,9% опережает февраль 2023 года (9,78 тыс.).

При этом, несмотря на рекордный февраль, за весь 2024 год в Москве было заключено 120,88 тыс. ипотечных сделок. Это на 11,3% меньше, чем в 2023 году, что эксперты связывают с высокими ставками по кредитам.

Почему ипотека снова востребована

По мнению основателя аналитической платформы bnMAP. pro Ирины Доброхотовой, рост числа сделок объясняется адаптацией рынка к текущим условиям и привыканием покупателей к существующим кредитным ставкам.

"Рост ипотечных сделок по отношению к январю — это стандартная ситуация. Январь традиционно считается одним из самых спокойных месяцев, и часть спроса переносится на февраль, что и произошло в этом году", — отмечает эксперт.

Что будет дальше

На московском рынке недвижимости велика доля премиального сегмента, а платежеспособный спрос остается стабильным. Однако, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации пока сложно. Динамика ипотеки будет зависеть от уровня ключевой ставки ЦБ и общей экономической обстановки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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