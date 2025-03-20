Февраль удивил рынком недвижимости: ипотека бьет рекорды

Спрос на ипотеку в Москве в феврале 2025 года достиг рекордных значений. По данным Росреестра, в столице зарегистрировано 11,04 тысячи ипотечных сделок. Это лучший показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2009 года.
Февральский результат значительно превысил показатели прошлых периодов:
По мнению основателя аналитической платформы bnMAP. pro Ирины Доброхотовой, рост числа сделок объясняется адаптацией рынка к текущим условиям и привыканием покупателей к существующим кредитным ставкам.
"Рост ипотечных сделок по отношению к январю — это стандартная ситуация. Январь традиционно считается одним из самых спокойных месяцев, и часть спроса переносится на февраль, что и произошло в этом году", — отмечает эксперт.
На московском рынке недвижимости велика доля премиального сегмента, а платежеспособный спрос остается стабильным. Однако, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации пока сложно. Динамика ипотеки будет зависеть от уровня ключевой ставки ЦБ и общей экономической обстановки.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?