Семейную ипотеку расширили: кто теперь сможет купить вторичку по выгодной ставке

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семейная ипотека теперь охватывает не только новостройки, но и вторичный рынок жилья. С 1 апреля семьи с детьми смогут оформить льготный кредит под 6% годовых на готовые квартиры в небольших городах. Но какие именно населенные пункты подпадают под новые условия?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Кто может воспользоваться семейной ипотекой

Согласно постановлению Минфина, на покупку жилья по сниженной ставке могут рассчитывать семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет. Однако воспользоваться программой можно только один раз.

Главное условие — в городе, где приобретается квартира, должно строиться не более двух многоквартирных домов. Этот критерий фактически означает, что у жителей таких населенных пунктов нет выбора среди новостроек.

Кроме того, жилье должно находиться в границах города, но не входить в состав Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Дома, признанные проблемными, в расчет не берутся.

Какие города попадут в программу

Точного списка населенных пунктов пока нет. Однако, по данным экспертов, под новые условия могут попасть до 850 небольших городов России.

"Формально под критерии программы подпадают около 825-850 городов, где проживает примерно 25 млн человек. В основном это небольшие населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек. Лишь около 30 из них имеют население более 100 тыс. человек", — поясняет Федор Выломов, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов подтверждает, что в первую очередь программа будет доступна для городов с населением до 50 тыс. человек. Частично она охватит и населенные пункты от 50 тыс. до 100 тыс. человек, за исключением регионов с активным жилищным строительством.

"Во многих небольших городах Центральной России, Урала, Сибири давно нет новостроек, что ограничивает возможности местных жителей. Сегодня в России насчитывается около 800 городов с населением до 50 тыс. человек и более 150 городов с численностью от 50 тыс. до 100 тыс.", — отмечает эксперт.

Ожидать ли спроса на вторичное жилье

Расширение программы семейной ипотеки может простимулировать спрос на готовое жилье в малых городах. Это особенно актуально для семей, которые не могут ждать завершения строительства новостроек. В ближайшее время станет известно, какие города официально попадут под действие программы.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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