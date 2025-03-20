Как выбрать между обоями и краской, чтобы не переплатить: главные нюансы

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор между краской и обоями может показаться простым, но на самом деле скрытые расходы и нюансы, о которых часто умалчивают продавцы, могут сильно повлиять на ваш бюджет.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

В первую очередь, стоит помнить, что подготовка стен — это ключевой момент. Краска требует идеально ровной поверхности, иначе все дефекты будут заметны. Штукатурка, шпаклёвка и грунтовка могут существенно увеличить расходы, а за выравнивание стен мастер возьмёт немало.

Обои же, особенно плотные виниловые, могут скрыть неровности, но тонкие обои ничего не замаскируют. Это важно учитывать, чтобы не переплатить.

В плане дизайна краска даёт большую свободу, но нужно учитывать, что добиться одинакового оттенка через время бывает сложно. Обои же фиксируют стиль на долгие годы, но тренды могут устареть, и их будет трудно заменить, не потеряв общий стиль. Наилучший вариант — нейтральные обои, которые можно перекрашивать, но в таком случае потребуется грунтовка.

Для ванных и кухонь лучше выбрать моющиеся обои или краску с антигрибковыми добавками. Для спален и гостиных подойдут обои под покраску. Для детской комнаты идеально подойдут пробковые обои или моющаяся краска.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.