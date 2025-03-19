Забудьте о берушах: три простых способа сделать идеальную звукоизоляцию в квартире

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Постоянный шум за окном, громкие соседи и звуки ремонта могут стать настоящим испытанием для нервной системы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Гостиная

Однако добиться тишины в квартире можно без сложных и дорогостоящих решений. Существует три основных метода звукоизоляции, которые позволяют значительно снизить уровень шума за короткий срок.

Первый способ — использование многослойных конструкций на стенах. Обычные материалы не способны блокировать все виды шума, поэтому лучше всего работает комбинация. Создание каркаса из металлического профиля, заполненного плотной минеральной ватой, помогает снизить уровень ударных звуков, а слой гипсокартона в сочетании со звукоизоляционной мембраной эффективно борется с голосами и музыкой.

Главное правило — избегать жёсткого крепления конструкции к полу и потолку, иначе вибрации всё равно будут передаваться через перекрытия.

Второй важный момент — герметизация щелей. Шум может проникать через мельчайшие трещины, розетки и вентиляционные отверстия, поэтому их необходимо тщательно изолировать.

Установка специальных звукоизоляционных коробов для розеток, использование акустического герметика для стыков между стенами и потолком, а также уплотнителей на дверях и окнах позволяют сократить уровень шума на 15-20%.

Третий метод — грамотная расстановка мебели. Тяжёлые предметы поглощают низкие частоты, а текстильные элементы уменьшают высокочастотные шумы.

Размещение книжного шкафа у шумной стены, использование ковров с плотной подложкой и установка диванов или кресел возле окон помогают создать естественный звуковой барьер. Плотные шторы из плотных материалов также могут уменьшить проникновение уличного шума.

Для достижения максимального эффекта лучше всего начать с самой проблемной зоны, например, спальни. Правильная комбинация этих методов поможет существенно снизить уровень шума и создать комфортную атмосферу в квартире.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



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