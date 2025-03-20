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Как выбрать правильный режим отжима, чтобы одежда оставалась в отличном состоянии

1:55
Недвижимость

Отжим в стиральной машине играет важную роль в процессе стирки, позволяя удалить лишнюю влагу из ткани и ускорить сушку. Однако неправильно выбранный режим может привести к износу вещей, их деформации и даже повреждению.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Скорость вращения барабана измеряется в оборотах в минуту и варьируется от 400 до 1600 об/мин. Чем выше скорость, тем больше воды удаляется, но тем и сильнее нагрузка на ткань.

Для деликатных материалов, таких как шёлк, шерсть и лён, рекомендуется выбирать минимальную скорость или полностью отключать отжим, чтобы избежать повреждений.

Для синтетики, нижнего белья и лёгких тканей подходит режим до 600 об/мин, так как более интенсивное вращение может привести к потере формы.

Одежда из хлопка, джинсы, полотенца и повседневные вещи лучше всего стирать с отжимом 800-1000 об/мин, так как такая скорость обеспечивает баланс между эффективным удалением влаги и сохранением структуры ткани.

Максимальный отжим от 1200 об/мин и выше рекомендуется только для плотных материалов, таких как махровые халаты, куртки и постельное белье, но его частое использование может привести к сильному сминанию и ускоренному износу ткани.

Некоторые вещи вообще нельзя подвергать центрифуге, о чём свидетельствует соответствующий символ на ярлыке. Если рядом с изображением воды и барабана стоит крест, значит, отжим противопоказан, так как ткань может потерять свою форму.

Если под символом отжима есть горизонтальная линия, следует выбирать щадящий режим, чтобы избежать деформации. Современные стиральные машины позволяют настраивать скорость вращения или полностью отключать эту функцию.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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