Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая одежда со временем теряет свою яркость, желтеет или приобретает сероватый оттенок. Виной тому частые стирки, пот, неправильное хранение и естественный износ волокон.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Однако вернуть вещам первоначальный цвет можно с помощью обычного аспирина. Это простое и доступное средство действует мягко, не разрушая ткань, в отличие от агрессивных отбеливателей.

Аспирин можно использовать двумя способами: добавлять его в стиральную машину для поддержания белизны или замачивать вещи в растворе для глубокой очистки.

В первом случае достаточно измельчить 1-2 таблетки и добавить их в барабан или отсек для моющего средства. Второй метод подходит для сильно пожелтевших вещей: нужно растворить 5 таблеток в 7-8 литрах горячей воды и оставить одежду в этом растворе на 8 часов, затем постирать как обычно.

Чтобы усилить эффект, рекомендуется использовать горячую воду (40-60 °C) и сушить бельё на солнце.

Аспирин также помогает справляться с пятнами, например, от пота: достаточно приготовить пасту из таблетки и небольшого количества воды, нанести на загрязнение и оставить на несколько минут перед стиркой.

Кроме того, аспирин предотвращает появление желтизны, если периодически добавлять его при стирке белых вещей.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.