Покраска стен без нервов и разочарований: как добиться идеального результата

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обновить интерьер своими руками проще, чем кажется, особенно если использовать малярный валик. Этот инструмент позволяет быстро и равномерно наносить краску, но только при условии правильной подготовки и соблюдения техники.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Прежде чем приступить к покраске, необходимо очистить стены от пыли, грязи и жира, заделать трещины и неровности шпаклёвкой, а затем зашлифовать поверхность. Это обеспечит гладкость и равномерность нанесения краски.

Выбор валика зависит от типа поверхности: для гладких стен подойдёт инструмент с коротким ворсом, для рельефных — с длинным.

Перед началом работы валик стоит слегка смочить, чтобы краска ложилась ровно и не впитывалась слишком быстро. Краску наносят плавными движениями в форме "W" или "M", распределяя её равномерно и избегая излишков, чтобы не образовывались подтёки.

Если нужно покрасить потолок, важно использовать валик с длинной ручкой. Краска должна быть густой, а движения — ровными.

После завершения покраски инструменты нужно тщательно промыть тёплой водой с мылом и дать им полностью высохнуть. Это продлит срок их службы и поможет сохранить качество дальнейших работ.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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