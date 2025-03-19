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Этот секрет риэлторов поможет продать дом в 3 раза быстрее: вот что нужно сделать

1:33
Недвижимость

Продажа дома — процесс, требующий не только времени, но и грамотного подхода. Многие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда недвижимость месяцами остаётся на рынке без интереса со стороны покупателей.

Каркасный дом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Каркасный дом

Основная причина — допущенные ошибки, которые мешают успешной сделке.

Одна из них — неправильное ценообразование. Если цена завышена, потенциальные покупатели даже не рассматривают объект. Заниженная стоимость, напротив, вызывает подозрения и снижает доход продавца. Оптимальный вариант — ориентироваться на рыночную стоимость, основываясь на оценке специалистов.

Ещё одна частая проблема — плохая презентация дома. Объявление без качественных фото и детального описания не вызывает доверия. Важно указать ключевые характеристики, ремонт, инфраструктуру, а также представить недвижимость в лучшем свете на фотографиях.

Также многие пренебрегают профессиональной поддержкой. Работа с агентством недвижимости позволяет избежать множества сложностей: от подготовки документов до ведения переговоров. Специалист поможет ускорить процесс продажи и увеличить шансы на выгодную сделку.

Кроме того, важно правильно организовать показы. Дом должен выглядеть чистым, светлым и уютным, а график визитов быть удобным для потенциальных покупателей. Если эти моменты учтены, продажа пройдёт быстрее и выгоднее.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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