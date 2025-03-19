Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе

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Весенне-летний сезон — это время активного отдыха на природе, но вместе с ним возрастает риск укусов клещей, которые могут переносить опасные заболевания, такие как энцефалит и болезнь Лайма. Чтобы избежать заражения, важно заранее позаботиться о защите.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клещ впился в тело человека

Один из наиболее доступных и эффективных способов — применение эфирных масел, которые обладают природными репеллентными свойствами.

Масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты перечной и чайного дерева эффективно отпугивают клещей. Однако для удобства нанесения их лучше смешивать с основой — спиртом, уксусом или глицерином, что продлевает их действие.

Перед выходом на улицу достаточно нанести несколько капель разведённого масла на открытые участки кожи. Это натуральное средство не только защищает от укусов, но и безопасно для человека.

Однако стоит помнить, что эфирные масла не подходят для защиты животных, так как их запах может негативно сказаться на здоровье питомцев.

Для собак и кошек можно использовать альтернативный метод. Смесь воды, ванилина и водки станет безопасной защитой для шерсти животных, при этом не вызывая аллергических реакций.

При использовании любых натуральных средств важно предварительно тестировать их на небольшом участке кожи, а при появлении раздражения прекратить применение.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.



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