Забудьте о голубином помёте: этот цвет заставит птиц облетать ваш балкон стороной

Голуби на балконах и подоконниках часто становятся источником неудобств. Они оставляют грязь, создают шум, а также могут переносить опасные микроорганизмы.
Особенно проблематична ситуация, когда птицы начинают строить гнёзда. Чтобы избежать таких проблем, важно заранее принять меры.
Одним из эффективных способов является использование белого цвета, который голуби ассоциируют с опасностью.
Посадка белых цветов, таких как герань, петунии и бегонии, а также размещение на балконе белых предметов декора может сделать его менее привлекательным для птиц.
Также можно применять отпугивающие запахи — уксус, чёрный перец и чили способны создать среду, в которой голубям будет некомфортно.
Дополнительную защиту обеспечат визуальные и звуковые отпугиватели. Голографические ленты, отражатели, фигурки хищников и колокольчики создают для птиц дискомфорт, заставляя их искать другое место.
В крайних случаях можно установить защитную сетку, которая станет надёжным барьером и не позволит голубям поселиться на вашем балконе.
Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
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