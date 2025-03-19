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Забудьте о голубином помёте: этот цвет заставит птиц облетать ваш балкон стороной

1:13
Недвижимость

Голуби на балконах и подоконниках часто становятся источником неудобств. Они оставляют грязь, создают шум, а также могут переносить опасные микроорганизмы.

Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Особенно проблематична ситуация, когда птицы начинают строить гнёзда. Чтобы избежать таких проблем, важно заранее принять меры.

Одним из эффективных способов является использование белого цвета, который голуби ассоциируют с опасностью.

Посадка белых цветов, таких как герань, петунии и бегонии, а также размещение на балконе белых предметов декора может сделать его менее привлекательным для птиц.

Также можно применять отпугивающие запахи — уксус, чёрный перец и чили способны создать среду, в которой голубям будет некомфортно.

Дополнительную защиту обеспечат визуальные и звуковые отпугиватели. Голографические ленты, отражатели, фигурки хищников и колокольчики создают для птиц дискомфорт, заставляя их искать другое место.

В крайних случаях можно установить защитную сетку, которая станет надёжным барьером и не позволит голубям поселиться на вашем балконе. 

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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