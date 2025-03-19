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Экономит в 5 раз больше энергии: новое устройство заменяет традиционные кондиционеры

1:50
Недвижимость

В условиях растущего внимания к экологии французский стартап Caeli Energie разрабатывает инновационные технологии для климат-контроля, которые минимизируют вредное воздействие на окружающую среду.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Основанная в 2020 году компания уделяет особое внимание энергоэффективности и экологичности своих решений.

Совместно с Национальным центром научных исследований Франции Caeli Energie разработала систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которая функционирует без вредных хладагентов, типичных для традиционных кондиционеров.

Это технологическое новшество делает возможным экологически чистый подход к поддержанию комфортной температуры в помещениях.

Как работает технология Caeli Energie?

Разработанная система позволяет охлаждать и обогревать комнаты площадью от 20 до 40 квадратных метров, при этом потребляя в разы меньше энергии по сравнению с традиционными кондиционерами. Она не требует наружного блока, что упрощает установку и делает её удобной для использования в квартирах и офисах.

Одним из ключевых преимуществ является снижение углеродного следа: благодаря технологии Caeli Energie выбросы CO₂ могут сокращаться до 80%.

Это делает систему не только экологически безопасной, но и экономически выгодной — пользователи смогут существенно сократить счета за электроэнергию.

С 2023 года, благодаря привлечению инвестиций, компания смогла расширить производство и сделать технологию более доступной.

В ближайшем будущем подобные решения могут стать стандартом в индустрии климат-контроля.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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