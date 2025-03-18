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Мухи переносят 130 патогенов: вот почему нельзя есть продукты, на которые они садились

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Недвижимость

Мухи — это не просто раздражающие насекомые, но и переносчики множества патогенных микроорганизмов, включая бактерии, грибки, вирусы и даже яйца паразитов.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Исследование, опубликованное в журнале BMC Publlic Health выявило 130 патогенов у комнатных мух.

Эти насекомые часто питаются гниющими органическими веществами и фекалиями, а затем, садясь на нашу еду, оставляют на ней невидимые следы загрязнений.

Кроме того, мухи не могут пережевывать пищу, поэтому выделяют на неё слюну с ферментами. 

Поэтому употребление продуктов, на которые садились мухи, может представлять риск для здоровья.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется хранить пищу в закрытых контейнерах, регулярно убирать кухню и использовать сетки или ловушки для мух.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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